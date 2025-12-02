Multibagger Silver: ఈ ఏడాది వెండి మార్కెట్ పరుగులు తీస్తోంది. బంగారాన్ని పక్కకు నెట్టి పరుగులు పెడుతోంది. విలువైన లోహాల్లో ఒక్కటైన వెండి భారీగా పెరగడం అరుదైన విషయమే అంటున్నాయి మార్కెట్ వర్గాలు. 2025 ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు వెండి ధరలు మొత్తం 103శాతం పెరిగి, బంగారాన్ని మూడు రెట్ల తేడాతో వెనక్కు నెట్టాయి.
పెట్టుబడిదారుల కోసం ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్ అయ్యింది. కిలో వెండి ధర ఇప్పుడు రూ. 1,80,000 దాటిపోయింది. జనవరి 2025లో ఎవరైనా వెండిలో రూ. 1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే.. ఈరోజు ఆ మొత్తం సులభంగా రూ. 2 లక్షలను దాటిపోయేది. వెండి ఇచ్చిన ఈ స్థాయి రాబడులు ఇప్పటి వరకు నమోదు కాలేదు. స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ ఏడాది తమదైన రీతిలో రాణించిన మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ సంఖ్య 20 మాత్రమే ఉన్నా.. వాటి సరసన ఇప్పుడు వెండీ నిలిచిపోవడం గమనార్హం.
బంగారం ఈ ఏడాది 30–35శాతం పెరుగుదల మాత్రమే చూపింది. అదే సమయంలో వెండి 3 రెట్లు వేగంగా నడిచింది. దీంతో విలువైన లోహాల్లో సిల్వర్ విజేతగా నిలిచింది. ఇంకా సంవత్సరం ముగియడానికి సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశముందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 2025 చివరినాటికి కేజీకి వెండి ధర రూ. 1,82,000–1,85,000 మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. 2026 మార్చిలో రూ. 1,90,000 చేరవచ్చని.. అలాగే 2026 దీపావళి నాటికి రూ. 3 లక్షల మార్క్ను తాకే అవకాశముందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఏడాది చివరి వరకు రూ.4 లక్షలు చేరే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.
అయితే వెండి ధరలు భారీగా పెరగడానికి కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గవచ్చన్న అంచనాలు.. డాలర్ 8.5శాతం వరకు బలహీనపడటం, పారిశ్రామిక రంగాల్లో భారీ డిమాండ్ ఇవన్నీ కలిపి వెండి ధరలు భారీగా పెరిగేందుకు కారణమయ్యాయి. సోలార్ ప్యానెల్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి కీలక రంగాల్లో వెండి వినియోగం రికార్డ్ స్థాయిలో పెరుగుతోంది. రూపాయి విలువ పడిపోవడంతో దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి, ధరలపై ఇది నేరుగా ప్రభావం చూపింది. ఈ కారణాలు కలిసివచ్చి వెండిని ఇప్పుడు అత్యంత విలువైన లోహాల్లో ఒకటిగా నిలిపాయి.
చరిత్రను పరిశీలిస్తే వెండి ధరలు ఇంత భారీగా పెరిగిన సందర్భం ఇప్పటి వరకు లేనట్లే. 2020లో గరిష్టంగా 46శాతం పెరగడం అప్పటి రికార్డు. 2022 నుంచి 2024 వరకు కేవలం 11–17శాతం పెరుగుదల మాత్రమే నమోదైంది. అయితే 2025లో వెండి 103శాతం పెరిగి సరికొత్త చరిత్ర రాసింది. వెండి పరుగులు నిపుణులకే ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
ఇప్పుడు వెండి కొనుగోలు చేయాలా? అనేది చాలా మందికి ఉన్న సందేహం. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం వెండి ర్యాలీ ఇంకా ముగియలేదు. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల రంగాలు వేగంగా విస్తరించడంతో పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరుగుతాయి. ఈ కారణంగా వెండి రాబోయే నెలల్లో కూడా బలమైన ప్రదర్శన చూపే అవకాశముంది. బంగారంలో కంటే వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే.. 2025లో మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్స్ జాబితాలో ఎలైట్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ అత్యధికంగా 746శాతం రాబడి ఇచ్చి మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. బ్లూ పెర్ల్ అగ్రివెంచర్స్ 561శాతం రిటర్న్స్తో రెండో స్థానంలో ఉండగా, కొఠారి ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ 376శాతం లాభాలతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇవి కాకుండా కుపిడ్, ఇండో థాయ్ సెక్యూరిటీస్, NACL ఇండస్ట్రీస్, ఫోర్స్ మోటార్స్, ASM టెక్నాలజీస్, లుమాక్స్ గ్రూప్ కంపెనీలు, జీఆర్ఎం ఓవర్సీస్, అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్, యాక్సిస్కేడ్స్, TFCI, గాబ్రియేల్ ఇండియా, ఎస్ఎంఎల్ మహీంద్రా, ఏబీ ఇన్ఫ్రాబిల్డ్, కార్ట్రేడ్ టెక్నాలజీస్ వంటి స్మాల్క్యాప్స్ 100శాతం నుంచి 334శాతం వరకు పెరిగాయి. మిడ్క్యాప్స్లో L&T ఫైనాన్స్, ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ 100శాతం పైగా రాబడులు ఇచ్చి ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.