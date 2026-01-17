Silver Price: త్వరలోనే కిలో వెండి ధర రూ. 6లక్షలు.. సిల్వర్ ధరల పెరుగుదలకు కారణాలివే.. !!

Silver Price: దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర చరిత్రాత్మక స్థాయికి చేరుకుంది. తాజాగా ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 3 లక్షల మార్కును దాటి ఆల్టైమ్ రికార్డు నమోదు చేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా వెండి ధర ఒక ఔన్స్కు సుమారు 90 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండటంతో దేశీయంగా ధరలు మరింత ఉప్పొంగుతున్నాయి. ఈ పరిణామం పెట్టుబడిదారులతో పాటు మార్కెట్ విశ్లేషకులను కూడా ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
జనవరి 1 నుంచి జనవరి 17 వరకు గమనిస్తే.. కేవలం రెండు వారాల్లోనే వెండి ధర దాదాపు రూ. 70 వేల వరకు పెరగడం గమనార్హం. ముఖ్యంగా 2026 కోసం బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అంచనా వేసిన సిల్వర్ ఔట్లుక్ ప్రకారం ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 80 డాలర్లకు చేరవచ్చని భావించారు. కానీ ఆ అంచనాలను దాటి, 2025 డిసెంబర్కే వెండి ధర 90 డాలర్ల స్థాయికి చేరడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొన్ని ఆర్థిక సంస్థలు ఊహించని విధంగా ఈ ర్యాలీ కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు ‘రిచ్ డ్యాడ్ పూర్ డ్యాడ్’ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకీ వెండి భవిష్యత్తుపై మరింత ఆశావహంగా స్పందిస్తున్నారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం ఒక ఔన్స్ వెండి ధర భవిష్యత్తులో 200 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల్లో పెట్టుబడులు రానున్న కాలంలో మరింత పెరుగుతాయని, అందులో వెండి ధర బంగారాన్ని మించి వేగంగా ఎగబాకవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఇంతటి వేగవంతమైన పెరుగుదల తర్వాత మార్కెట్లో కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెండి ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు అంటే, ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోని స్పాట్ ధర ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తారు. భారత్లో వెండి ఉత్పత్తి పరిమితంగా ఉండటంతో పెద్ద మొత్తంలో దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. అందుకే దేశీయంగా వెండి ధరపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ, జీఎస్టీ, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు, రిఫైనింగ్ వ్యయం మరియు ట్రేడింగ్ మార్జిన్లు ప్రభావం చూపుతాయి.
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 90 డాలర్లుగా ఉంది. ఒక కిలో వెండి బరువు సుమారు 32.1507 ట్రాయ్ ఔన్స్లకు సమానం. డాలర్ విలువ రూ. 90.23గా లెక్కిస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ. 2.61 లక్షలుగా ఉంటుంది. దీనికి పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు జోడిస్తే భారత్లో ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర సుమారు రూ. 3.06 లక్షలకు చేరింది.
ఈ లెక్కన భవిష్యత్తులో ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 200 డాలర్లకు చేరితే, దేశీయంగా ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 6 లక్షల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.