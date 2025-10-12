Silver Rate: బంగారం కాదు.. వెండి కొనండి.. త్వరలోనే సిల్వర్ సునామీ రాబోతోంది.. కిలో వెండి. రూ. 5లక్షలు దాటే ఛాన్స్..!!

Silver Rate: ఇటీవలి కాలంలో వెండి ధర చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా రికార్డ్ స్థాయికి చేరుకుంది. అక్టోబర్ 12వ తేదీ ఆదివారం నాటికి ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1.68 లక్షలకు పెరిగింది. గత సంవత్సరం ఇదే సమయంలో ఇది రూ. 80,000 దాకా మాత్రమే ఉండగా, ఇప్పుడది దాదాపు రెట్టింపు అయింది. ఈ రకమైన వేగవంతమైన పెరుగుదల వెండి మార్కెట్లో ఎన్నడూ చూడలేదు.
నిపుణుల ప్రకారం, వెండి ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం పరిశ్రమల్లో వెండి వినియోగం భారీగా పెరగడం. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, మొబైల్ ఫోన్లు, సోలార్ ప్యానెల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs) వంటి రంగాల్లో వెండి వినియోగం విస్తరించింది.
గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుల విస్తరణతో సోలార్ పరిశ్రమల్లో వెండి డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. దీనికి తోడు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి సరఫరా తగ్గిపోవడం కూడా ధర పెరుగుదలకు కారణమైంది. అనేక వెండి మైనింగ్ ప్రాజెక్టులు మూతపడటం, కొత్త మైన్స్ ప్రారంభానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం వలన సరఫరా-డిమాండ్ మధ్య అసమతౌల్యం ఏర్పడింది.
అమెరికా, ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో వెండి ధర వేగంగా పెరుగుతుండటంతో జెపి మోర్గాన్, సిటీ బ్యాంక్ వంటి ప్రముఖ బ్యాంకులు కూడా రాబోయే 2–3 సంవత్సరాల్లో వెండి ధర మరింత పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నాయి. వారు ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 50 అమెరికన్ డాలర్లకు పైగా చేరవచ్చని చెబుతున్నారు.
పెట్టుబడిదారులు వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి పలు మార్గాలు ఉన్నాయి. సులభమైనది ఫిజికల్ రూపంలో కొనుగోలు చేయడం.. అంటే సిల్వర్ బార్లు, కాయిన్లు లేదా ఆభరణాల రూపంలో కొనడం. డిజిటల్ వెండి కూడా ఇప్పుడు ప్రాచుర్యంలో ఉంది
Paytm, Groww, PhonePe, Zerodha, Motilal Oswal వంటి యాప్ల ద్వారా సులభంగా డిజిటల్ వెండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే, సిల్వర్ ETFలు (Exchange Traded Funds) లేదా సిల్వర్ ఫండ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ద్వారా కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇవి భౌతిక వెండి కంటే సురక్షితమైన, నిర్వహణ సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి
మొత్తంగా చూస్తే, పరిశ్రమల వినియోగం పెరగడం, గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుల విస్తరణ, సరఫరా తగ్గడం, గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ డిమాండ్ ఇలా అన్ని కలిపి వెండి ధరను చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని స్థాయికి చేర్చాయి. భవిష్యత్తులో కూడా వెండి ధరలో మరింత మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాల దృష్టితో వెండిలో పెట్టుబడి పెడితే మంచి రాబడులు సాధించవచ్చు.