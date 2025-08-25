Gold And Silver Rate: కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షలు దాటడం ఖాయం? వెండిలో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలుసుకోండి..!!

Silver Price Rs 2 lakh/kg: వెండి ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షలు దాటే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నవారు ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓ క్రమ పద్ధతిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీ లాభాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు.
ఈ ఏడాది బంగారం ఒక్కటే కాదు..బంగారం బాటలో వెండి కూడా పయనిస్తోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే బంగారాన్ని వెండి పక్కకు నెట్టి దూసుకుపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు వెండి దాదాపు 30శాతం వరకు రాబడిని అందించింది. వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి డబుల్ లాభాలను వచ్చాయి. అయితే రానున్న కాలంలో కిలో వెండి ధర రూ. 2లక్షల దాటుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దేశంలో వెండి వాడకం కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితం కాదని చెప్పాలి. దేవాలయాల్లో కానుకల నుంచి పరిశ్రమల్లో తయారీ వరకు వెండిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వెండికి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఈ తరుణంలో బంగారం లోనే కాదు వెండిలోనూ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల లాభాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.
ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మాట్లాడుతూ వెండి ధర కిలోకు రూ. 2లక్షలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది తొందరలోనే 2లక్షలను దాటుతుంది. 2025లో వెండి దాదాపు 30శాతం వరకు పెరిగింది. ఇప్పుడు కిలో వెండి ధర రూ. 1.11లక్షలు దాటిందని..ఈ సమయంలో వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచి లాభాలను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు.
వెండికి డిమాండ్ పెరగడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. వెండిని సౌరశక్తి, విద్యుత్ వాహనాలు (EVలు)5G టెక్నాలజీలో ఉపయోగిస్తారు. దీనితో పాటు ప్రపంచంలో ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు, ప్రజలు వెండిని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి దానిలో డబ్బు పెట్టుబడి పెడతారు. వెండి సరఫరా కూడా పెద్దగా లేదు. కాబట్టి దాని ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
వెండి అనేక పరిశ్రమలకు చాలా ముఖ్యమైనది. దీనిని ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్, వైద్య పరికరాలలో ఉపయోగిస్తారు . భారతదేశంలో వెండి ధర అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ ట్రెండ్, పరిశ్రమలలో దాని వినియోగం, ప్రజల కొనుగోలు అలవాట్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అందువల్ల, వెండి పెట్టుబడిదారులకు, పరిశ్రమలకు ఒక ముఖ్యమైన వస్తువుగా మారింది.
రాబోయే 12 నుండి 24 నెలల్లో వెండి ధరలు 15 నుండి 20శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. వెండి ధర ఇలాగే పెరుగుతూ ఉంటే కిలోకు రూ. 2 లక్షల ధర వచ్చే అవకాశం ఉందని వ్యాపార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎక్కువ కాలం పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు వెండిని కొనుగోలు చేయాలని అంటున్నారు. కొంచెం రిస్క్ తీసుకోగల వ్యక్తులు వెండి మార్కెట్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. కానీ ఎక్కువ రుణం తీసుకోకుండా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
ఈ వారం వెండి ధర కొంత తగ్గుదల కనిపించింది. ఈ వారం వెండి ధర కిలోకు రూ.1000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింది. బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం వెండి ధర కిలోకు రూ.1,027 తగ్గింది. దీంతో రూ.1,13,906కి చేరుకుంది. ఇది గతంలో కిలోకు రూ.1,14,933గా ఉంది. వెండి ఇప్పటికీ దాని గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఉంది. ఆగస్టు 7న, వెండి కిలోకు రూ.1,15,250తో ఆల్ టైమ్ హైని నమోదు చేసింది.