/Silver Rate Today: మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతలు.. సిల్వర్ హెచ్చుతగ్గులు.. మే 19వ తేదీ మంగళవారం పడిపోయిన వెండి..!!

Silver Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు కారణంగా వెండి ధరలలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయి.మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 0.02శాతం అంటే రూ. 51 పెరిగి కిలోకు రూ. 2,76,600కు చేరుకుంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది కిలోకు రూ. 2,76,651 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు రూ. 4,20,048 వద్ద రికార్డు స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం.
ఇదిలా ఉండగా, ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, ఢిల్లీలో వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,76,000కు పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ వెండి ఔన్సుకు $75.42కు పడిపోయింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం వెండి ధర కిలోకు రూ. 2,90,000కు పెరిగింది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం నాటికి ఇది కిలోకు రూ.2,68,040కి చేరుకుంది.
సోమవారం నాడు జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలోని బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2.76 లక్షలకు పెరిగింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం.. శుక్రవారం ముగింపు ధర కిలో రూ. 2,75,000తో పోలిస్తే, ఢిల్లీలో వెండి ధర రూ. 1,000 పెరిగి, కిలోకు రూ. 2,76,000కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ వెండి ధర సుమారు ఒక శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $ 75.42 కు పడిపోయింది. వెండి దిగుమతులపై కొత్త ఆంక్షలు, రూపాయి బలహీనత కారణంగా ఈ పెరుగుదల చోటుచేసుకుంది.
ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా తలెత్తిన ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనల మధ్య, సోమవారం వెండి ఫ్యూచర్స్ దాదాపు ఒక శాతం మేర పడిపోయాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి కాంట్రాక్ట్ ధర కిలోకు రూ. 1,832 లేదా దాదాపు ఒక శాతం తగ్గి రూ. 2,70,054కు చేరింది. వరుసగా మూడో సెషన్లోనూ వెండి ధరలు తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లోని కామెక్స్లో జూలై కాంట్రాక్ట్ వెండి ఫ్యూచర్స్ దాదాపు మూడు శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $75.48కు చేరాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్లలో బలహీనత ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ బులియన్ ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయని నిపుణులు తెలిపారు. దాదాపు అన్ని రకాల వెండి దిగుమతులపై తక్షణమే ఆంక్షలు విధించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై మార్కెట్ వర్గాలు కూడా స్పందించాయి. రూపాయిపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం, అనవసర దిగుమతులను అరికట్టడం ఈ చర్య లక్ష్యం. ఈ చర్య వెండి దిగుమతులను తగ్గించి, దేశీయ లభ్యతను పరిమితం చేస్తుందని, దీనివల్ల స్థానిక మార్కెట్లో ప్రీమియంలు పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
పెట్టుబడిదారులు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న పరిణామాలపైనా, అలాగే రూపాయి-డాలర్ కదలికలపైనా దృష్టి సారించారు, దీని కారణంగా బులియన్ మార్కెట్లలో అస్థిరత నెలకొంది.ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణంపై ఆందోళనలను పెంచిందని, దీనివల్ల ప్రధాన కేంద్ర బ్యాంకులు ఎక్కువ కాలం కఠిన ద్రవ్య విధానాలను కొనసాగించవచ్చనే ఆందోళనలు తలెత్తాయని, ఇది విలువైన లోహాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. విదేశీ మార్కెట్లలో బలపడుతున్న అమెరికన్ డాలర్ కూడా పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని వారు చెప్పారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.