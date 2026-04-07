Silver Rate Today: వెండి ధరలపై సీజ్ ఫైర్ సెగ.. భారీగా తగ్గిన సిల్వర్.. నేడు ఏప్రిల్ 7వ తేదీ ధరలివే..!!

Silver Price Today: ఏప్రిల్ 7న కిలో వెండి ధర రూ. 2,34,110 కు చేరింది. జనవరిలో నమోదైన రూ. 4.5 లక్షల రికార్డు ధరతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు రూ. 2 లక్షలు తక్కువగా పలుకుతోంది. డాలర్ బలపడటమే ధరల తగ్గుదలకు కారణమైనప్పటికీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు.. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో వెండికి ఉన్న పారిశ్రామిక డిమాండ్ వల్ల భవిష్యత్తులో ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ 7వ తేదీన మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,34,110 వద్ద కొనసాగుతోంది. గతంతో పోలిస్తే వెండి ధరలు భారీగా తగ్గడం విశేషం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల పసిడితో పాటే వెండి కూడా తన విలువను కోల్పోతోంది.
ఈ ఏడాది జనవరి 28న వెండి ధర ఏకంగా రూ. 4.5 లక్షల మార్కును తాకి రికార్డు సృష్టించింది. అయితే అక్కడి నుంచి కేవలం రెండు నెలల్లోనే సుమారు 40 శాతం మేర పడిపోయింది. అంటే తన గరిష్ట స్థాయి నుంచి దాదాపు రూ. 2 లక్షల వరకు వెండి ధర తగ్గడం గమనార్హం.
వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడమే. డాలర్ బలపడినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సేఫ్ హెవెన్లుగా భావించే బంగారం, వెండి నుంచి పెట్టుబడులను తీసి అమెరికన్ ట్రెజరీ బాండ్లలో పెడుతున్నారు. దీనివల్ల లోహాల ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
గడిచిన రెండు మూడు నెలలుగా సిల్వర్ ETF స్కీముల్లో పెట్టుబడులు భారీగా పెరిగాయి. లాభాలు వస్తాయని ఆశించి చాలా మంది ఇందులో డబ్బులు పెడుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో, కొత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసే వారు ఆచితూచి వ్యవహరించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వెండి కేవలం నగలకు మాత్రమే కాదు, పారిశ్రామికంగానూ కీలకం. గత ఏడాది కాలంలో వెండి ధర 160శాతం పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇండస్ట్రియల్ డిమాండే. ముఖ్యంగా సోలార్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో వెండి ఒక కీలకమైన లోహంగా మారిపోయింది.
రాబోయే రోజుల్లో వెండికి మరింత డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్మిస్తున్న భారీ డేటా సెంటర్ల నిర్మాణంలో వెండిని విరివిగా వాడుతున్నారు. టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దీ వెండి వినియోగం కూడా రెట్టింపు అవుతుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.