Silver Rate Today: వెండి ధరల వింత పోకడ.. హఠాత్తుగా తగ్గిన ధర.. మార్చి 26వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: నేడు మార్చి 26వ తేదీ గురువారం నాడు వెండి ధరలు మార్కెట్ అనూహ్యమైన మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. సాధారణంగా అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నప్పుడు వెండి ధరలు భారీగా పెరగాలి. కానీ, ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతల మధ్య వెండి ధరలు పెరగకపోగా, స్థిరంగా లేదా స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వింత పరిస్థితిపై సామాన్యుల్లో, ఇన్వెస్టర్లలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.
నేటి వెండి ధర: నేడు మార్కెట్లో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 2,38,441 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో యుద్ధం తీవ్రమైనప్పుడు వెండి ధర ఏకంగా రూ. 2 లక్షల దిగువకు పడిపోయి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. అక్కడి నుండి నెమ్మదిగా కోలుకుంటూ.. బుడిబుడి అడుగులు వేస్తూ ప్రస్తుతం ఈ స్థాయికి చేరుకుంది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు అనుగుణంగా వెండి తన మెరుపును మళ్ళీ పుంజుకుంటోంది.
ట్రంప్ పీస్ టాక్స్ ఎఫెక్ట్ :అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుద్ధం నుండి త్వరగా బయటపడాలని భావిస్తూ శాంతి చర్చల వైపు మొగ్గు చూపుతుండటంతో మార్కెట్లు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే యుద్ధ భయం తగ్గిందో, అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే వెండిని విక్రయించి ఇతర మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. అందుకే యుద్ధం జరుగుతున్నా వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం లేదు.
హోర్ముజ్ చిక్కులు: ఇరాన్ కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీనివల్ల చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల వద్ద ఉండటంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే వెండి ధర పెరగాలి, కానీ ప్రస్తుతం వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవడంతో వెండి ధర పెరగడానికి కొంత సమయం పట్టేలా కనిపిస్తోంది.
అజయ్ కేడియా షాకింగ్ విశ్లేషణ: కేడియా అడ్వైజరీ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ కేడియా ప్రకారం.. ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ఈ వెండి ధరల తగ్గుదల కేవలం తాత్కాలికమే. త్వరలోనే వెండి తన పాత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొట్టి సరికొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటుందని ఆయన అంచనా వేశారు. ఇన్వెస్టర్లు ఈ తగ్గుదలని ఒక అవకాశంగా మార్చుకోవాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
మున్ముందు వెండి ధరలు భారీగా పెరుగుతాయా? ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది అభిప్రాయం ప్రకారం.. రూపాయి పరంగా ఆల్ టైమ్ హైలు వెంటనే చూడకపోవచ్చు కానీ.. వెండిలో బుల్లిష్ ట్రెండ్ మాత్రం పక్కాగా ఉంటుంది. యుద్ధం ముగిసి చమురు ధరలు స్థిరపడిన తర్వాత, వెండి ధరలు మళ్ళీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు ఘంటాపథంగా చెబుతున్నాయి.