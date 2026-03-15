English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Silver Rate Today: మోదీ సర్కార్ నిర్ణయం.. దుబాయ్ కీలక ప్రకటన.. పాతాళానికి వెండి ధరలు.. !!

Silver Rate Today: ప్రపంచ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు కొన్నాళ్లుగా తగ్గుతున్నాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం, వడ్డీ రేట్లపై అనిశ్చితి, మధ్య ప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతు ఇవన్నీ కూడా బులియన్ మార్కెట్ పై ఒత్తిడికి పెంచుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వరుసగా రెండో వారం కూడా వెండి ధరలు కుప్పకూలాయి. వెండి ధరలు భారీగా అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇన్వెస్టర్ల ఫోకస్ అంతా ఇప్పుడు అమెరికా ఆర్థిక విధానాలపై ఉంది. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ అయిన ఫెడరల్ రిజర్వ్ .. వడ్డీ రేట్లపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో అనే అంశం ఇప్పుడు బంగారం, వెండి ధరలను నిర్ణయిస్తుంది. అదే సమయంలో ప్రపంచ రాజకీయ పరిణామాలు కూడా మార్కెట్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కాగా నేడు కిలో వెండి ధర 2,61,328 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. వారం రోజుల్లో దాదాపు 5శాతం మేర తగ్గింది. 
1 /6

అయితే శుక్రవారం జరిగిన ట్రేడింగ్ లో అంతర్జాతీయంగా వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. వరుసగా రెండో వారం కూడా వెండి తోపాటు బంగారం నష్టాలతోనే ముగిసింది. అమెరికా డాలర్ బలపడటం వల్ల వెండి,బంగారం ఆకర్షణ కోల్పోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్సుకు 0.5శాతం తగ్గి సుమారు 5,052 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. ఈ వారం మొత్తం బంగారం ధర దాదాపు 2 శాతం కంటే ఎక్కువగా తగ్గినట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. అమెరికా మార్కెట్‌లో ఏప్రిల్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా తగ్గుదలతో ముగిశాయి. అవి సుమారు 1.3 శాతం పడిపోయి $5,061 వద్ద ముగిశాయి. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో బంగారం డిమాండ్‌పై ఒత్తిడి పెరిగిందని సూచిస్తున్నాయి.

2 /6

భారత మార్కెట్‌లో కూడా ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. బంగారం ధరలు తగ్గడంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా బలహీనపడ్డాయి. ఈ వారం బంగారం ధర సుమారు $5,023 వరకు పడిపోయింది. అంటే దాదాపు $102 తగ్గుదల నమోదైంది. వెండి ధరలు ఇంకా ఎక్కువగా పడిపోయాయి. వెండి ధరలు సుమారు $80,645 వద్ద నమోదై దాదాపు $4,467 లేదా 5 శాతం కంటే ఎక్కువ తగ్గాయి. ఈ గణాంకాలు చూస్తే బులియన్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడిదారులు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

3 /6

ఇక మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ పరిస్థితిపై ప్రపంచం దృష్టి పెట్టింది. అమెరికా  అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకునే అవకాశముందని పేర్కొనడం మార్కెట్‌లో మరింత అనిశ్చితిని పెంచింది. చమురు ధరలు కొంత తగ్గినప్పటికీ ఈ వారం మొత్తం చూస్తే అవి పెరిగిన దిశలోనే ఉన్నాయి.

4 /6

ఇక సరఫరా పరంగా కూడా కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రపంచంలో ప్రముఖ బంగారం వాణిజ్య కేంద్రాలలో ఒకటైన దుబాయ్  నుంచి బంగారం సరఫరా మళ్లీ కొంత మేర ప్రారంభమైంది. అక్కడ కొన్ని అంతర్జాతీయ విమానాలు తిరిగి ప్రారంభమైన తర్వాత బంగారం సరఫరా క్రమంగా పునరుద్ధరిస్తున్నారు.  ఇది ప్రపంచ మార్కెట్‌కు ఒక ముఖ్యమైన పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. 

5 /6

బంగారం మాత్రమే కాకుండా ఇతర విలువైన లోహాలు కూడా ఈ వారం తగ్గుదలతోనే ట్రేడయ్యాయి. స్పాట్ వెండి ఔన్సుకు సుమారు 3.3 శాతం పడిపోయి సుమారు $81 వద్దకు చేరుకుంది. ప్లాటినం దాదాపు 4 శాతం తగ్గి సుమారు $2,047 వద్ద ట్రేడైంది. పల్లాడియం కూడా దాదాపు 2.5 శాతం పడిపోయి సుమారు $1,569 వద్ద నమోదైంది. దీంతో మొత్తం విలువైన లోహాల మార్కెట్ ఈ వారం ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది.  

6 /6

ఇదిలా ఉండగా.. భారత ప్రభుత్వం కూడా బంగారం మార్కెట్‌కు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 14న కేంద్ర ప్రభుత్వం బంగారం బేస్ దిగుమతి ధరను తగ్గించింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం 10 గ్రాముల బంగారం బేస్ దిగుమతి ధరను $12 మేర తగ్గించారు. దీంతో ఇది ముందుగా ఉన్న $1664 నుంచి $1652కి చేరింది. బేస్ దిగుమతి ధర అంటే కస్టమ్స్ సుంకాలు,  ఇతర దిగుమతి పన్నులను లెక్కించడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణ విలువ. ఈ విలువను తగ్గించడం వల్ల దిగుమతిదారులపై పన్ను భారం కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలపై కూడా కొంత ప్రభావం పడవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.  

Next Gallery

