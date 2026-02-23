Silver Rate Today: వెండి ధర భారీగా పెరిగింది. కిలో సిల్వర్ ధర రూ. 2,63,737కు చేరుకుంది. COMEXలో ఫ్యూచర్స్ పెరుగుదల, డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ నిర్ణయాలు, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు కూడా ప్రభావం చూపాయి. డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు.. చైనా డిమాండ్ కారణంగా సిల్వర్కు మద్దతు పెరిగి ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకంగా మారింది.
ఫిబ్రవరి 23.. సోమవారం దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి. నేటి ట్రేడింగ్ ప్రకారం ఒక కిలో సిల్వర్ ధర రూ. 2,63,737గా నమోదు అయ్యింది. నిన్నటితో పోల్చితే భారీ పెరుగుదల కనిపించడంతో వెండి ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. గత కొన్ని వారాలుగా మార్పులు చూపుతున్న వెండి మార్కెట్ ఇప్పుడు మళ్లీ బలపడుతున్న సంకేతాలు ఇస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా COMEXలో వెండి ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు 4.38 డాలర్లు లేదా 5.62 శాతం పెరిగి 82.34 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి. గ్లోబల్ స్థాయిలో ఏర్పడిన అనిశ్చిత పరిస్థితులు సురక్షిత పెట్టుబడులపై డిమాండ్ను పెంచుతున్నాయి.
అమెరికాలో టారిఫ్లపై తీసుకున్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయం, అలాగే ఇరాన్ తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్ అస్థిరతను పెంచాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ ద్వారా మొదట 10శాతం గ్లోబల్ టారిఫ్ ప్రకటించి, తరువాత దానిని 15శాతానికి పెంచడం వాణిజ్య రంగంలో అనిశ్చితిని మరింతగా పెంచింది. ఈ పరిణామాలు బంగారం, వెండి వంటి సురక్షిత ఆస్తులకు మద్దతుగా మారాయి.
ఇక డాలర్ ఇండెక్స్ ప్రారంభంలో 97.8 వద్ద బలహీనపడగా, టారిఫ్ ప్రకటనల తర్వాత కొంత బలపడింది. అయినప్పటికీ పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ను తగ్గించుకునేందుకు వెండి వైపు మళ్లారు. మరోవైపు చైనాలో నూతన సంవత్సరం వేడుకల అనంతరం పెరిగిన కొనుగోళ్లు, సోలార్, అల్యూమినియం పరిశ్రమల నుంచి వస్తున్న పారిశ్రామిక డిమాండ్ కూడా వెండి ధర పెరుగుదలకు బలాన్నిచ్చాయి.
గత నెలతో పోల్చితే సుమారు 40 శాతం వరకు తగ్గిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ కోలుకుంటున్నాయి. దీని వల్ల కొత్తగా సిల్వర్ మార్కెట్లో ప్రవేశించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అవకాశంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే సిల్వర్ స్కీమ్స్ లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ప్రస్తుత పెరుగుదల లాభదాయకంగా మారుతోంది.
మొత్తంగా చూస్తే అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు, పారిశ్రామిక డిమాండ్ ఇలా ఇవన్నీ కలిపి వెండి ధరలను పైకి నెట్టుతున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.