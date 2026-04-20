Silver: వెండి కొంటున్నారా? ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మోసపోతున్నారని తెలుసా? కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!

Silver Purity Fraud: దేశంలో వెండికి డిమాండ్ క్రమంగా భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ తరుణంలో ఓ విస్తుపోయే నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. దేశంలో వెండి కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రతి ముగ్గురు కస్టమర్లలో ఒకరు స్వచ్చత విషయంలో మోసపోతున్నారని లోకల్ సర్కిల్స్ నిర్వహించిన లేటెస్ట్ సర్వీ వెల్లడించింది.  ఈ నేపథ్యంలో వెండి కొనుగోలు చేసేవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 
గత 5ఏళ్ల కాలంలో వెండి కొనుగోలు చేసిన వారిపై జరిపిన ఈ సర్వేలో పలు సంచలన విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. 31శాతం మంది వినియోగదారులు తాము కొన్న వెండిలో  ప్యూరిటీ లేదని క్వాలిటీ విషయంలో మోసపోయినట్లు అంగీకరించారు. 93శాతం మంది ప్రజలు వెండికి కూడా బంగారం తరహాలోనే హాల్ మార్కింగ్ ను ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

కేవలం 2శాతం మంది మాత్రమే హాల్ మార్కింగ్ అవసరం లేదంటున్నారు. నిజానికి ఈ రోజుల్లో ఇన్వెస్ట్ పరంగా,ఆభరణాలుగా వెండి ఆదరణ క్రమంగా పెరుగుతోంది. 2026 నాటికి కిలో వెండి ధరరూ. 1.7లక్షల నుంచి రూ. 1.9లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న తరుణంలో క్వాలిటీ విషయంలో కఠినమైన నిబంధనలు లేనట్లయితే.. కస్టమర్లు మరింత నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

వినియోగదారులు రక్షణ కోసం బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇప్పటికే కొన్ని గ్రేడ్స్ ను ఖరారు చేసింది. వెండి స్వచ్ఛతను బట్టి 800, 835, 958, 970, 990, 999 అనే 7 గ్రేడ్స్ గా డివైడ్ చేశారు. అలాగే ప్రతి హాల్ మార్కులో BIS గుర్తు, స్వచ్ఛతా గ్రేడ్, ఒక ప్రత్యేమైన HUIDకోడ్ ఉండాలి. 

సెప్టెంబర్ 1, 2025 తర్వాత హాల్ మార్క్ చేసిన ఉత్పత్తుల వివరాలను వినియోగదారులు తమ ఫోన్లోని బిస్ కేర్ యాప్ ద్వారా సిల్వర్ ప్యూరిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే సమయంలో కస్టమర్లు క్వాలిటీ వెండిని అందించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా హాల్ మార్కింగ్ కేంద్రాలను ప్రభుత్వం వేగంగా విస్తరిస్తోంది. 2026 నాటికి 110 జిల్లాల్లో సుమారు 300కు పైగా కొత్త కేంద్రాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. 

దీని వల్ల సామాన్యులు నగలు లేదా నాణేల ఫ్యూరిటీని టెస్ట్ చేసుకోవడం మరింత సులభం అవుతుంది. ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ వెండి కొనేటప్పుడు కేవలం మెరుపు చూసి మోసపోకుండా.. హాల్ మార్క్ గుర్తును HUIDకోడ్ ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Silver Purity Fraud India LocalCircles Silver Survey 2026 Mandatory Silver Hallmarking Silver Price Forecast 2026 India BIS Care App for Silver

OLA Electric Stock Crash: భవిష్ గారు.. ట్వీట్లు పక్కన పెట్టి సర్వీస్ సెంటర్లు చూడండి..షేర్లు మళ్లీ భారీ క్రాష్ ..!!