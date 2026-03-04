English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Silver Rate Crash: కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఊహించని విధంగా భారీ పతనం.. మార్చి 4వ తేదీ బుధవారం ధర ఎంత ఉందంటే..?

Silver Rate Crash: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఎవరూ ఊహించని విధంగా భారీగా పతనమయ్యాయి. భౌగోళిక ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రం అయినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం భారీగా తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మార్చి 4వ తేదీ బుధవారం వెండి ధర ఎంత తగ్గిందో తెలుసుకుందాం. 
మార్చి 4, బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు అనూహ్యంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, ఒక కిలో వెండి ధర రూ.2,65,022 వద్ద నమోదైంది. ఈ ఏడాది జనవరి 28న వెండి రూ.4.25 లక్షల వద్ద ఆల్‌టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకిన విషయం తెలిసిందే. ఆ రికార్డు స్థాయి తరువాత ధరల్లో ఒక్కసారిగా చల్లదనం కనిపించడం మార్కెట్ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.  

వెండి ధరలతో పాటు బంగారం రేట్లు కూడా దిగివచ్చాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం రూ.1,65,616 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల తులం రూ.1,51,733గా ట్రేడ్ అవుతోంది. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ వాతావరణం, చమురు ధరల పెరుగుదల వంటి అంశాలు సాధారణంగా విలువైన లోహాలకు మద్దతు ఇస్తాయి. అయినప్పటికీ ఈసారి ధరలు తగ్గడం వెనుక పలు ఆర్థిక కారణాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.  

ఇటీవల అమెరికా డాలర్ బలపడడం ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. డాలర్ పటిష్టమైతే బంగారం, వెండి వంటి లోహాలపై ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. అదనంగా, గతంలో అధిక స్థాయిల్లో కొనుగోలు చేసిన పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపింది. యుద్ధం నేపథ్యంలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు పెరుగుతుండటంతో కొంతమంది మదుపర్లు అమెరికన్ బాండ్‌ల వైపు మళ్లుతున్నారు.

అయితే ఈ తగ్గుదల దీర్ఘకాలం కొనసాగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావించడం లేదు. ముడి చమురు ధరలు యుద్ధానంతరం కొంత సర్దుబాటు అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు సూచిస్తున్నారు. కేడియా అడ్వైజరీ వ్యవస్థాపకుడు అజయ్ కేడియా అభిప్రాయం ప్రకారం, బంగారం మరియు వెండి త్వరలోనే తమ పాత గరిష్టాలను మళ్లీ పరీక్షించవచ్చు. ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్‌కు చెందిన విశ్లేషకుడు జిగర్ త్రివేది రూపాయి పరంగా వెంటనే ఆల్‌టైమ్ హైలు కనిపించకపోయినా, బులియన్ మార్కెట్‌లో సానుకూల ధోరణి కొనసాగవచ్చని పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులు అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అలాగే సిల్వర్ ETFల ద్వారా పెరుగుతున్న పెట్టుబడులు కూడా డిమాండ్‌ను పెంచే అవకాశముంది. ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం, అనిశ్చితి పెరుగుతాయి. అలాంటి సమయంలో పెట్టుబడిదారులు భద్రతా ఆస్తులైన బంగారం, వెండి వైపు మళ్లే అవకాశం ఉండటంతో భవిష్యత్తులో ధరలు మళ్లీ ఎగిసే అవకాశాలను నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

