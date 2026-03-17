Silver Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం వెండికి శాపం.. కిలోపై రూ. 8వేలు తగ్గింపు.. మార్చి 17వ తేదీ ధర ఎలా ఉందంటే..!!

Silver Rate Today: బంగారమే కాదు.. వెండి ధరలు కూడా పాతాళం వైపు చూస్తున్నాయి. బంగారాన్ని పక్కకు నెట్టి జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోయిన వెండి ధర.. అదే స్థాయిలో కిందికి దూసుకువస్తోంది. తాజాగా అమెరికా-ఇరాన్  యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సమయంలో భారీగా పెరగాల్సిన లోహాల ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. వారంలో మొదటి ట్రేడింగ్ రోజు సోమవారం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్లో వెండి ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. వెండి ఒక్కసారిగా కిలోకు రూ. 8వేల కంటే ఎక్కువ తగ్గింది. ప్రస్తుతం నేడు మార్చి 17వ తేదీ కిలో వెండి ధర రూ. 1.69 లక్షలు పలుకుతోంది. 
మరో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. యుద్ధం లేదా మరేదైనా విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ధరలు విపరీతంగా పెరిగే లోహాల ధరలు.. అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా పెరిగిన ప్రపంచ ఉద్రిక్తల వల్ల పడిపోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా ఇజ్రాయెల్ తొలిసారిగా ఇరాన్ పై దాడులు ప్రారంభించింది. దానికి ఒక రోజు ముందు అంటే ఫిబ్రవరి 27న ఎంసీఎక్స్ లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,82,644గా ఉంది. ఆ తర్వాత కేవలం 11 ట్రేడింగ్ రోజుల్లో దాని ధర రూ. 31,989 మేర పడిపోయింది. 

వెండి జీవితకాలపు గరిష్ట స్థాయికి విషయానికి వస్తే జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ ధరలు కిలో గ్రాముకు రూ. 4,20,048కి పెరిగాయి. ఈ గరిష్ట స్థాయి తర్వాత వెండి క్రమంగా  పడిపోతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు కిలోకు రూ. 1,69, 302కి చేరుకుంది. 

వెండి మాత్రమే కాదు బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు ఇలాంటి సమయంలో ఈ విలువైన లోహాలపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. దీని ఫలితంగా వాటి ధరలు అమాంతం పెరుగుతాయి. 

కానీ ఈ సారి మాత్రం మార్కెట్లో భిన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈక్విటీ మార్కెట్లో తీవ్ర క్షీణత కారణంగా చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు భారీ నష్టాలను చూడాల్సి వచ్చింది. ఈ నష్టాలను భర్తీ చేసుకునేందుకు వారి నగదు అవసరాలను తీర్చుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండిలో లాభాలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ రెండు లోహాల ధరలు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి. 

ప్రపంచ అనిశ్చితి ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే భవిష్యత్తులో వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. డాలర్ బలపడటం వంటి అంచనాల కారణంగా దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడిలోనే ఉన్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు పసిడి, వెండి ప్రియులకు శుభవార్తగా మారితే ఇన్వెస్టర్లకు మాత్రం చేదుగా మారుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

