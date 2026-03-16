Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో అలజడి.. నాన్ స్టాప్ గా పడిపోతున్న సిల్వర్ రేట్.. 16 మార్చి సోమవారం ధర ఎలా ఉందంటే..?

Silver Rate Today: దేశీయ మార్కెట్లో సోమవారం.. మార్చి 16న వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2,59,650 వద్ద కొనసాగుతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా మార్కెట్లో ఒత్తిడి నెలకొనడంతో వెండి ధరల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తోందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పెట్టుబడిదారులు తమ లాభాలను బుక్ చేసుకునేందుకు వెండి మార్కెట్ నుంచి కొంత మేర పెట్టుబడులను వెనక్కు తీసుకుంటున్నారని, దాంతో ధరలపై ప్రభావం పడిందని పేర్కొంటున్నారు.
మార్కెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, గతంలో నమోదైన గరిష్ట ధరతో పోల్చితే ప్రస్తుతం వెండి విలువ గణనీయంగా పడిపోయింది. ఈ సంవత్సరం జనవరి 28న వెండి ధర ఒక కిలోకు సుమారు రూ.4.25 లక్షల వద్ద ఆల్టైమ్ గరిష్టాన్ని తాకింది. అయితే ఆ స్థాయి నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 40 శాతం వరకు ధర తగ్గినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ తగ్గుదల వల్ల వెండి మార్కెట్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కూడా ఈ ధరల మార్పులకు ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, ముఖ్యంగా యుద్ధ పరిస్థితులు ఉత్పన్నం కావడం వల్ల మొదట్లో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాల ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే ఆ తరువాత పెట్టుబడిదారుల వ్యూహాల్లో మార్పులు రావడంతో ఈ లోహాల ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.
దేశీయ కమోడిటీ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో కూడా బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుదలనే నమోదు చేశాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ధర దాదాపు రూ.100 వరకు తగ్గి సుమారు రూ.1,58,400 వద్ద ముగిసింది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గి సుమారు రూ.2,59,279 వద్ద ట్రేడింగ్ ముగిసింది. ఈ మార్పులు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు దృష్టి మళ్లిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అమెరికన్ డాలర్ విలువ పెరుగుతుండటంతో చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు డాలర్ను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సాధారణంగా డాలర్ బలపడినప్పుడు బంగారం, వెండి వంటి లోహాల ధరలు తగ్గే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. డాలర్ బలపడుతున్న కొద్దీ బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడిలో కొనసాగుతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
