Silver Rate Today: యూఎస్ మార్కెట్లో బలపడిన డాలర్.. దేశీయ మార్కెట్లో తగ్గిన సిల్వర్.. నేడు మే 12వ తేదీ కిలో వెండి ధర ఎంతంటే?

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 12, 2026, 08:45 AM IST|Updated: May 12, 2026, 08:45 AM IST

Silver Rate Today: వెండి ధరలు భారీగా దిగివస్తున్నాయి.  నేడు మే 12వ తేదీ మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,62,370 పలుకుతోంది. సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే వెండి ధర నేడు మంగళవారం తగ్గింది. కమోడిటీస్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. సోమవారం మార్కెట్ ప్రారంభం అవ్వగానే వెండి ధర తగ్గింది. కొన్ని గంట వ్యవధిలోనే రూ. 1200 రూపాయలు పడిపోయింది. 

ఎంసీఎక్స్ లో వెండి గరిష్టస్థాయి కిలో గ్రాముకు రూ. 4,39,337గా ఉంది. ప్రస్తుతం ధరలను ఈ రికార్డు గరిష్ట స్థాయి నుంచి పోల్చి చూస్తే వెండి కిలోగ్రాముకు 2, 00, 000 లక్షల వరకు తగ్గింపు ధరతో ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు 79 డాలర్లకు చేరుకుంది. 

ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధాలు లేదా రాజకీయ అస్థిరత తీవ్రం అయినప్పుడల్లా ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండి వంటి సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపిస్తుంటారు. దీంతో వాటి ధరలు పెరుగుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం గల్ఫ్ దేశాల్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్ కు 110 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లలో మరింత ఆందోళనను రేకెత్తిస్తోంది. ఫలితంగా వారు విలువైన లోహాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కంటే చేతిలో నగదు ఉంచుకునేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.   

అయితే ప్రపంచ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడింది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. డాలర్ విలువ పెరిగితే కరెన్సీలు ఉన్నవారికి బంగారం వెండి వంటి లోహాలే కొనడం మరింత ఖరీదుగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇది డిమాండ్ ధరలు రెండింటిలోనూ తగ్గుదలకు కారణం అవుతుంది. 

అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వు ద్రవ్యవిధానాలపై నెలకున్న అనిశ్చితి కూడా ఇన్వెస్టర్లు మరింత అప్రమత్తం చేస్తోంది. ఫలితంగా వెండి వంటి విలువైన లోహాలు మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ కనిపిస్తోంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

