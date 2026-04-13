Silver Rate Today: 40 శాతం తగ్గిన సిల్వర్ ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ వెండి ధరలివే..!!

Silver Rate Today: బంగారంతోపాటు వెండి ధరలు కూడా దిగి వస్తున్నాయి. ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి సిల్వర్ రేట్స్ భారీగా తగ్గాయి.దాదాపు రూ. 4లక్షలకు చేరువైన కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతంరూ. 2,44,200 పలుకుతోంది. నేడు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ సోమవారం ధర ఈ విధంగా ఉంది. అయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారంతోపాటు వెండి ధర కూడా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. 
వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎక్కువ ఉండటమే.  వెండి ప్రస్తుత మార్కెట్లో ఆల్ టైం రికార్డ్ కంటే దాదాపు 40శాతం తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. నిజానికి వెండి ధరలు మార్కెట్లో భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇండస్ట్రీయల్ వాడకం డిమాండ్ పెరగడమే అని చెప్పాలి. 

ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ చూస్తే గ్రీన్ ఎనర్జీఉత్పత్తిలో వెండి వాడకం భారీగా పెరిగింది. సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో.. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలోనూ వెండి వాడకం పెరిగిన నేపథ్యంలో ధరలు భారీగా పెరగడం మనం గమనించవచ్చు. 

2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వెండి   బలమైన పనితీరును వివరిస్తూ..  వరుసగా ఐదు సంవత్సరాల సరఫరా కొరత, సౌర ఫోటోవోల్టాయిక్,  ఎలక్ట్రిక్ వాహన పరిశ్రమల నుండి రికార్డు స్థాయి డిమాండ్,  ఈటీఎఫ్‌లలో పెరిగిన సంస్థాగత పెట్టుబడులే  వెండి ధరలు పెరగడానికి కారణం అవుతున్నాయి.  

 సాపేక్షంగా చిన్నదైన వెండి మార్కెట్‌లో ధరల అస్థిరతను తీవ్రతరం చేశాయి. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వెండి ధరలు మితంగా బుల్లిష్‌గా ఉంటాయని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు వేస్తున్నారు. కరెన్సీ హెచ్చుతగ్గులను బట్టి, దేశీయ ధరలు కిలోకు రూ. 2.75 లక్షల నుండి రూ. 3.5 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

అయితే బలమైన లాభాలు ఉన్నప్పటికీ.. ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో బులియన్ ధరలు తీవ్ర క్షీణతను లేదా సాంకేతిక సవరణను చవిచూశాయి. కేవలం మార్చి నెలలోనే.. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో బంగారం ధరలు రూ. 11,343 (7 శాతం) మేర పడిపోగా, వెండి ధరలు రూ. 41,752 (15 శాతం) మేర తగ్గాయి.   

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

