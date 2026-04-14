  • Silver Rate Today: ట్రంప్ చర్యలు వెండికి శాపం.. 1.49లక్షలకు కిలో వెండి..నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!

Silver Rate Today: ట్రంప్ చర్యలు వెండికి శాపం.. 1.49లక్షలకు కిలో వెండి..నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!

Silver Rate Today: కొన్నాళ్లుగా అడ్డూ అదుపు లేకుండా దూసుకుపోయిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు కుప్పకూలుతున్నాయి. గత నెల రోజుల్లో వెండి సుమారు పది శాతం వరకు క్షీణించింది. దీంతో వెండి ధరలపై మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,31,540 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ భారీ తగ్గుదల వెనకున్న అసలు కారణాలంటీ.. ఇది తాత్కాలిక తగ్గుదలేనేనా లేదా భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందా. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
అసలు వెండి ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయో కారణాలు తెలుసుకుందాం.  ప్రాఫిట్ బుకింగ్: వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను స్వీకరించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరగడంతో ధరలు సహజంగానే కిందకు దిగివస్తున్నాయి.

డాలర్ జోరు: అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ విలువ పెరగడం వెండిపై ప్రభావం చూపుతోంది. సాధారణంగా డాలర్ బలపడినప్పుడు బంగారం, వెండి వంటి లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఇరాన్ సంక్షోభం: ప్రస్తుత ఇరాన్ రాజకీయ పరిణామాలు,  అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా ధరల హెచ్చుతగ్గులకు కారణంగా మారుతున్నాయి.

డిమాండ్ మాత్రం తగ్గలేదు.. ఎందుకంటే? ధరలు తగ్గినప్పటికీ, వెండికి ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ భవిష్యత్తులో ధరలు మళ్లీ పెరిగేలా చేస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ: సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీలో వెండి పాత్ర కీలకం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రీన్ ఎనర్జీపై దృష్టి సారించడంతో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు: ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు, చిప్స్ తయారీలో వెండి వాడకం పెరగడం వల్ల ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ నిలకడగా ఉంది. తక్కువ సప్లై: డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా మైనింగ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో వెండి విలువైన లోహంగానే మిగిలిపోనుంది.

ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి? ప్రస్తుతం సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ పథకాల్లో పెట్టుబడి పెట్టేవారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. మార్కెట్‌లో వస్తున్న ఈ కరెక్షన్‌ను పెట్టుబడికి ఒక అవకాశంగా చూడవచ్చని కొందరు విశ్లేషిస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం ఆచితూచి అడుగులు వేయాలని సూచిస్తున్నారు.

వెండి ధరలో కనిపిస్తున్న ఈ స్వల్పకాలిక తగ్గుదల సామాన్యులకు వెండి వస్తువులు కొనేందుకు మంచి అవకాశం కావచ్చు. అయితే, భవిష్యత్తులో పారిశ్రామిక అవసరాలు పెరిగే కొద్దీ వెండి మళ్లీ కొత్త శిఖరాలను తాకడం ఖాయమని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది.

