English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Silver Rate: రూ. 57,434 తగ్గిన కిలో వెండి ధర.. నేడు మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం ధర ఎలా ఉందంటే..?


Silver Rate:  మార్చి నెలలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ నివేదిక ప్రకారం.. మార్చి నెలలో బంగారం ధరలు 20వేల రూపాయలకు పైగా తగ్గినట్లు పేర్కొంది. 2 మార్చి 2026న 10 గ్రాముల  24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 16 7471కు తగ్గింది. అంటే ఈ కాలంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 20, 253 రూపాయల వరకు తగ్గింది. 
1 /6

బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధర మరింత తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ వారం ప్రారంభంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర  155714 రూపాయలుగా ఉంది. 

2 /6

మార్చి 2,2026న బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,89,848గా ఉంది. మార్చి 20 శుక్రవారం నాడు దాని ధర రూ. 57,484తగ్గి రూ. 2,32,364కు చేరింది. ఈ ధరల్లో 3శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలను చేర్చలేదు. 

3 /6

అయితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత దిగి వస్తాయని తులం 10 గ్రాముల ధర రూ. 127,000కు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సుకు 4,250డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

4 /6

ఇరాన్ తో అమెరికా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ముడి చమురు ధరలను ఆకాశన్నంటించేలా చేశాయి. ఫిబ్రవరిలో బ్యారెల్ కు 70 డాలర్లకు అమ్ముడైన ముడి చమురు ఇప్పుడు బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లు దాటింది. 

5 /6

ఇక నేడు మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం వెండి ధర కిలోకు 227900 పలుకుతోంది. ఆల్ టైం రికార్డ్ నుంచి దాదాపు 2లక్షల వరకు తగ్గింది. గడిచిన వారం రోజుల నుంచి చూస్తే వెండి ధర దాదాపు 10శాతం వరకు తగ్గింది. 

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Silver Rate Today Today Silver Rate silver rate today news india silver rate today silver rate today in india 22 karat silver rate today

Next Gallery

