Silver Rate: రూ. 57,434 తగ్గిన కిలో వెండి ధర.. నేడు మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం ధర ఎలా ఉందంటే..?

Silver Rate: మార్చి నెలలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనం అయ్యాయి. ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ నివేదిక ప్రకారం.. మార్చి నెలలో బంగారం ధరలు 20వేల రూపాయలకు పైగా తగ్గినట్లు పేర్కొంది. 2 మార్చి 2026న 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 16 7471కు తగ్గింది. అంటే ఈ కాలంలో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 20, 253 రూపాయల వరకు తగ్గింది.
బులియన్ మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధర మరింత తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ వారం ప్రారంభంలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 155714 రూపాయలుగా ఉంది.
మార్చి 2,2026న బులియన్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,89,848గా ఉంది. మార్చి 20 శుక్రవారం నాడు దాని ధర రూ. 57,484తగ్గి రూ. 2,32,364కు చేరింది. ఈ ధరల్లో 3శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలను చేర్చలేదు.
అయితే రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు మరింత దిగి వస్తాయని తులం 10 గ్రాముల ధర రూ. 127,000కు పడిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్సుకు 4,250డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
ఇరాన్ తో అమెరికా ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ముడి చమురు ధరలను ఆకాశన్నంటించేలా చేశాయి. ఫిబ్రవరిలో బ్యారెల్ కు 70 డాలర్లకు అమ్ముడైన ముడి చమురు ఇప్పుడు బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లు దాటింది.
ఇక నేడు మార్చి 22వ తేదీ ఆదివారం వెండి ధర కిలోకు 227900 పలుకుతోంది. ఆల్ టైం రికార్డ్ నుంచి దాదాపు 2లక్షల వరకు తగ్గింది. గడిచిన వారం రోజుల నుంచి చూస్తే వెండి ధర దాదాపు 10శాతం వరకు తగ్గింది.
