English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Silver Rate Today: వెండి ధర రూ. 2.5లక్షలు పడిపోయింది.. నేడు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: ఈ మధ్యకాలంలో భారత బులియన్ మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుంది. దీంతో బంగారం ధరలు ఒక రోజు స్థిరంగా ఉంటే ఒక రోజు పెరుగుతూ.. మరో రోజు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజా ధరల ప్రకారం ఇప్పుడు బులియన్ మార్కెట్లో వెండి కిలోకు రూ. 2,50,000కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. నేడు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ గురువారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
1 /6

ఏప్రిల్ 23 వ తేదీ గురువారం బులియన్ మార్కెట్లో వెండి కిలోకు రూ. 2,50,000 కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం కిలోకు రూ. 2,49,677కు దిగి వచ్చింది.

2 /6

ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ జారీ చేసిన ధరలు దేశవ్యాప్తంగా చెల్లుబాటు అవుతాయన్న సంగతి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన సెలవులు దినాలు మినహా.. శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో ధరల్లో మార్పులు ఉండవు. 

3 /6

అదే విధంగా ibjarates.comలో  సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ప్రతిరోజూ ఉదయం సాయంత్రం బంగారం, వెండి ధరలు విడుదల అవుతాయి. వీటికి జీఎస్టీ యాడ్ చేయరు. ఆభరణాల కొనుగోలుపై మేకింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

4 /6

అయితే వెండి ధరలు ఎందుకు దిగి వస్తున్నాయంటే.. మార్కెట్లో వెండికి డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవసరం ఉన్నదానికంటే వెండి భారీగా పెరిగింది. దీంతో నెమ్మదిగా ధరలు కరెక్షన్ కు గురవుతున్నాయని. ప్రస్తుతం స్థిరంగానే కొనసాగతున్నాయి. సిల్వర్ ధరలను ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పసిడి తరహాలోనే వెండిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.   

5 /6

అయితే వెండి అనేది ఎక్కువగా ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగాలకు ఉపయోగించే లోహం కాబట్టి వెండి వాడకం పెరిగే కొద్దీ ధర కూడా పెరుగుతుంది. కానీ పెట్టుబడిదారులు బంగారం తరహాలోనే వెండిని కూడా ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా భావించి పెద్ద మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల వెండిలో అసాధారణ పెరుగుదలకు ఆ తర్వాత అసాధారణమైన తరుగుదలకు లోనవుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

6 /6

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Next Gallery

School Holidays: సెలవులొచ్చేశాయ్..! రేపటి నుంచి తెలంగాణలో 50 రోజులు, ఏపీలో 49 రోజులు, స్కూళ్లకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఫుల్ లిస్ట్!