  Silver Price Today: ఇండియా–అమెరికా ట్రేడ్ డీల్ ఎఫెక్ట్.. ఫిబ్రవరి 3న ప్రధాన నగరాల్లో వెండి రేట్లు ఇవే..!

ప్రస్తుతం వెండి ధరలు, బంగారు ధరలు.. రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ..అందరిని తెగ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరి 3, 2026 మంగళవారం రోజున మాత్రం వెండి ధరల్లో స్వల్పంగా.. పెరుగుదల కనిపించింది. గత మూడు రోజులుగా పడిపోతూ వచ్చిన వెండి ధరలు, భారత్–అమెరికా మధ్య జరిగిన ట్రేడ్ డీల్ ప్రకటన తర్వాత మళ్లీ బలపడినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఫిబ్రవరి 2న భారత్..అమెరికా మధ్య కీలకమైన వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ ఒప్పందం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా బంగారం..వెండి వంటి లోహాలపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి మళ్లీ పెరిగింది. దీంతో మంగళవారం రోజున వెండి ధరల్లో పెరుగుదల కనిపించింది.

ఈ రోజు ఢిల్లీలో వెండి ధర 10 గ్రాములకు రూ.2,999గా ఉంది. 100 గ్రాములకు రూ.29,990గా, కిలో వెండి ధర రూ.2,99,900గా నమోదైంది. ఇదే ధరలు ముంబైలో కూడా కొనసాగుతున్నాయి. అలాగే చెన్నై, కోల్‌కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, పుణే, బరోడా, అహ్మదాబాద్.. వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా దాదాపు ఇదే రేట్లు ఉన్నాయి.  

గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు వరుసగా పడిపోయాయి. ఫిబ్రవరి 2న ఢిల్లీలో కిలో వెండి ధర రూ.2.60 లక్షల వరకు తగ్గింది. అయితే అంతకు ముందు, 2025 జనవరి 29న వెండి ధరలు చరిత్రలోనే అత్యధికంగా రూ.4,04,500 వరకు చేరాయి. ఆ స్థాయితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం ధరలు చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ..మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయనే భావన ఉంది.  

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, భారత్..అమెరికా ట్రేడ్ డీల్, బలమైన అమెరికన్ డాలర్.. అలాగే అమెరికా..ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా భారతీయ ఉత్పత్తులపై టారిఫ్‌ను 18 శాతానికి తగ్గించడం వల్ల భారత్‌కు ఎగుమతుల్లో లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇది దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందని అంచనా

అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు, వాణిజ్య ఒప్పందాలు, డాలర్ విలువ వంటి అంశాలు వెండి ధరలను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు, వినియోగదారులు ధరల మార్పులను గమనిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

