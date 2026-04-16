Silver Rate Today: వెండి పరిస్థితి దారుణం..భారీగా పడిపోతున్న ధర.. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Silver Rate Today: బంగారం చూపిన బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. గత కొంతకాలంగా సామాన్యులు అందుకోలేనంత ఎత్తుకు చేరిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా నెలచూపులు చూస్తున్నాయి. ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం నాటి ధరలను చూసినట్లయితే.. వెండి ధర రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పతనమైంది.
నేడు ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం మార్కెట్లో ఒక కేజీ వెండి ధర రూ. 2,52,490 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. బుధవారం ధరతో పోల్చి చూస్తే ధర గణనీయంగా తగ్గింది. గరిష్ట స్థాయి నుంచి 40శాతం వరకు తగ్గిందని చెప్పాలి. వెండి ధర తన ఆల్-టైమ్ రికార్డుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు చాలా చౌకగా లభిస్తోంది.
గత జనవరి నెలలో కేజీ వెండి ధర ఏకంగా రూ. 4,00,000 మార్కును తాకి చరిత్ర సృష్టించింది. నేడు అది రూ. 2,52,490 కి చేరుకుంది. అంటే కేవలం మూడు నెలల కాలంలోనే కిలో వెండిపై సుమారు రూ. 1,47,510 వరకు ధర తగ్గింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ విలువ బలపడటం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను వెండి నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. అయితే.. గత ఏడాది కాలంగా వెండి పెరగడానికి గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ ప్రధాన కారణాలుగా ఉన్నాయి. వెండి మైనింగ్ తగ్గడం, సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో ధరలు అమాంతం పెరిగాయి.
ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ, వెండిపై ఇన్వెస్టర్లకు నమ్మకం మాత్రం తగ్గలేదు. వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీముల్లోకి ఇన్వెస్టర్లు భారీగా తరలివస్తున్నారు. గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది పెట్టుబడులు రెట్టింపు అయ్యాయి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్న సమయంలో బంగారం, వెండి, కాపర్ వంటి లోహాలను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో వెండి వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో వెండి మళ్ళీ పుంజుకుని రికార్డు స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాబట్టి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు, ఆభరణాలు కొనేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు.