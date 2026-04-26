Silver Rate Today: భారీ పతనం దిశగా వెండి.. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఇలా..!!

Silver Rate Today: వెండి ధరలు భారీ పతనం దిశగానే కొనసాగుతున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం వెండి ధరలు తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2,46,090 పలుకుతోంది. మార్కెట్లో వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలే అని చెప్పాలి. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ధరలను చూద్దాం. 
26 ఏప్రిల్ 2026 నాడు వెండి, బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ధరలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీరు నగరంలోని వివిధ దుకాణాలలో విచారించవచ్చు లేదా ఒక నగల వ్యాపారికి ఫోన్ చేసి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ రోజు ధర అప్‌డేట్ కాకపోతే, ఆ రోజు అప్‌డేట్ అయిన ధరనే బంగారం, వెండి ధరలుగాఉంటాయి.   ఈ రోజు ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం .

గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు నిరంతరం మారుతూ పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఈ రోజు కూడా బంగారం, వెండి ధరలు మారుతూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, కామారెడ్డి, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరులోని బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్ప తగ్గుదలతోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఈ వారం రోజుల్లో బంగారం ధర రూ. 1000 మేర తగ్గింది. వెండి ప్రస్తుతం కిలోకు రూ. 2,46,090 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత వారం రోజులుగా వెండి కిలోపై దాదాపు 10000 రూపాయలు తగ్గింది. 

వెండి బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం లాభాల స్వీకరణ, బలహీనమైన భౌతిక డిమాండ్ అని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంటే, ధరలు పెరిగిన తర్వాత పెట్టుబడిదారులు లాభాలను స్వీకరించడంతో, మార్కెట్‌లో కొనుగోళ్లు మందగించాయి. ప్రస్తుతం, బంగారం,  వెండి ధరలు ప్రపంచ సంకేతాలు,  ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అందువల్ల, మార్కెట్ దిశ స్పష్టమయ్యే వరకు పెట్టుబడిదారులు వేచి ఉండాలి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Silver Rate Today Today Silver Rate silver rate today news india silver rate today silver rate today in india 22 karat silver rate today hyderabad silver rate today బిజినెస్ News

