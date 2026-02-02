English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Silver Rate Today: ఇప్పుడు లేనంత భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. 4 రోజుల్లోనే కుప్పకూలిన వెండి ధరలు

Silver Rate Today: ఇప్పుడు లేనంత భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. 4 రోజుల్లోనే కుప్పకూలిన వెండి ధరలు

Silver Rate: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయాయి. ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర రూ.20,000 తగ్గగా, గత నాలుగు రోజుల్లో మొత్తం రూ.1.25 లక్షల వరకు పతనం నమోదైంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.3 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.
 
ఇటీవల వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఒక్కరోజులోనే కిలో వెండి ధర రూ.20,000 తగ్గడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.3,00,000కి చేరింది. ఇది గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న పతనానికి మరో ఉదాహరణగా మారింది.

ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, గత నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే వెండి ధర మొత్తం రూ.1.25 లక్షలు తగ్గింది. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ధర తగ్గడం ఇటీవలి కాలంలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా బంగారం కంటే వెండి ధరల్లో ఎక్కువ మార్పులు ఉంటాయి. కానీ ఈసారి తగ్గుదల చాలా వేగంగా.. ఎక్కువగా జరగడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వెండి ధరలు పడిపోవడానికి కొన్ని ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి డిమాండ్ తగ్గడం, డాలర్ విలువ బలపడటం, పరిశ్రమల నుంచి వెండి కొనుగోళ్లు తగ్గడం ఇవన్నీ ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అలాగే ఇటీవల పెట్టుబడిదారులు బంగారంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం వల్ల వెండి మీద ఆసక్తి తగ్గిందని అంటున్నారు.

మరోవైపు ఈ ధరల తగ్గుదల సామాన్య ప్రజలకు కొంత ఊరట కలిగించే అంశమే. ముఖ్యంగా వెండి ఆభరణాలు కొనాలనుకునేవారు, వ్యాపారులు, చిన్న పెట్టుబడిదారులకు ఇది మంచి అవకాశం. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం వెండి వస్తువులు కొనాలనుకునేవారు ఈ సమయంలో కొనుగోలు చేస్తే కొంత లాభం ఉంటుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.  

అయితే ధరలు ఇంకా పడతాయా? లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా? అన్నదానిపై స్పష్టత లేదని మార్కెట్ నిపుణులు అంటున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, వడ్డీ రేట్లు, పరిశ్రమల అవసరాలపై ఆధారపడి రానున్న రోజుల్లో వెండి ధరలు మారే అవకాశం ఉంది. అందుకే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

