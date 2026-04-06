Silver Rate Today: కేజీ వెండి రూ. 36,393 డౌన్.. నేడు ఏప్రిల్ 6వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?


Silver Rate Today: గత నెల రోజుల్లో వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా కిలోకు రూ. 36,393 మేర భారీగా పతనమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ యుద్ధ పరిస్థితులు, డాలర్ బలపడటంతో మార్చి 5న రూ. 2,64,212గా ఉన్న కిలో వెండి ధర, ప్రస్తుతం రూ. 2,27,813కి చేరింది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ ముందు ఈ ధరల తగ్గుదల కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. ఏప్రిల్ 6న కూడా ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది.
బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా భారీగా పతనమవుతోంది. గత నెల రోజులుగా వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా దిగివస్తున్నాయి. మార్చి 5 నుండి ఏప్రిల్ 5 మధ్య కాలంలో కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ. 36,393 మేర తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

ఇండియన్ బులియన్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) నివేదిక ప్రకారం.. మార్చి 5, 2026న కిలో వెండి ధర రూ. 2,64,212 వద్ద ఉండగా, నెల రోజులు తిరిగేసరికి అది భారీగా తగ్గి రూ. 2,27,813కి చేరింది. అంటే ఒక్క నెలలోనే వెండి ప్రియులకు ఇది భారీ ఊరటనిచ్చింది.

నేడు ఏప్రిల్ 6, సోమవారం. వరుసగా వచ్చిన వీకెండ్ సెలవుల కారణంగా మార్కెట్ ఏప్రిల్ 2 నాటి ధరల వద్దే స్థిరంగా ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో కిలోగ్రాము వెండి ధర రూ. 2,24,660 స్థాయికి తగ్గింది.  

అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితులు ముడి చమురు ధరలను ప్రభావితం చేశాయి. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయం మార్కెట్‌లో నెలకొంది. దీనివల్ల వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయనే అంచనాలతో పెట్టుబడిదారులు వెండి, బంగారం నుంచి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అమెరికన్ డాలర్ నిరంతరం బలపడుతోంది. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు సాధారణంగా విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గుముఖం పడతాయి. అందుకే ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులు వెండి కంటే డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఏప్రిల్ 15 నుండి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో వెండి ధరలు ఇలా భారీగా తగ్గడం సామాన్యులకు కలిసొచ్చే అంశం. వెండి సామాగ్రి లేదా ఆభరణాలు కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

