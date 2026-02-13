English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Silver Rate Today: సగానికి సగం పడిపోయిన వెండి ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!

Silver Rate Today: సగానికి సగం పడిపోయిన వెండి ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!

Silver Rate Today : కొన్ని రోజులుగా స్థిరంగా ఉన్న వెండి ధర ఇవాళ ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయింది. నిన్న మొన్నటి వరకు భారీగా పెరిగిన వెండి ధర.. అప్పట్లో ఏకంగా నాలుగు లక్షల వరకు చేరింది. కానీ అది కాస్త.. ఎప్పుడు సగానికి సగం పరిపోవడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
1 /5

హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో కేజీ వెండి ధర రూ.20 వేల వరకు తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.2,80,000గా నమోదైంది. ఈ తగ్గుదలతో వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

2 /5

గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు లేవు. కానీ ఇవాళ వచ్చిన ఈ భారీ తగ్గుదల మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యంగా శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్లు దగ్గరపడుతున్న సమయంలో ధరలు తగ్గడం సామాన్య ప్రజలకు ఊరటనిస్తోంది.

3 /5

వెండి సాధారణంగా ఆభరణాలు తయారు చేయడానికి మాత్రమే కాకుండా, పాత్రలు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, దేవాలయ అవసరాల కోసం కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే పెట్టుబడిగా కూడా చాలామంది వెండి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొందరు వెండిని ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడిగా ఎంచుకుంటారు.  

4 /5

వెండి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డాలర్ విలువ, పారిశ్రామిక డిమాండ్, గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ అంశాల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్లే ఈరోజు ధరలు భారీగా తగ్గాయి.  

5 /5

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతాలను బట్టి వెండి ధరల్లో కొద్దిపాటి తేడాలు ఉండవచ్చు. రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక పన్నులు, వ్యాపారుల మార్జిన్ వంటి కారణాల వల్ల రేట్లు మారవచ్చు. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక దుకాణాల్లో ధరలు తెలుసుకోవడం మంచిది.

Silver Rate Today Silver Price Today India Silver Rate Drops ₹20000 Silver Price Per Kg Today Hyderabad silver rate Silver Market Update India

Next Gallery

Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. కొనుగోలుదారులకు గుడ్ న్యూస్!