Silver Rate Today: రూ.10,000తగ్గిన వెండి ధర.. మే 11వ తేదీ సోమవారం ధరలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 11, 2026, 08:59 AM IST|Updated: May 11, 2026, 08:59 AM IST

Silver Rate Today: నేడు మే 11వ తేదీ సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,74,900 పలుకుతోంది. వారం రోజుల్లో వెండి ధర రూ. 10,000 మేర తగ్గింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో దేశంలో వెండి ధరరూ. 4లక్షల మార్కును దాటింది. 

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ఔన్సుకు 81.14 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. దేశీయంగా బంగారం,వెండి ధరలు అనేవి దేశీయ, అంతర్జాతీయ కారకాలు ఈ రెండింటి ద్వారా ప్రభావితం అవుతాయి.   

వెండి ధర మార్కెట్లో భారీగా పెరుగుతుందనే చెప్పాలి. దీనికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చిన పరిణామాలే అని చెప్పాలి. వెండి ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడమే. డాలర్ తగ్గితే బంగారం వెండి ధరలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.   

బంగారం తరహాలోనే వెండి కూడా ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా నిలుస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు ప్రారంభం అవుతాయో అప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వెండి వంటి లోహాలపైకి తరలిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం వెండి ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం బంగారం ధరలు పెరగడమే అని చెప్పాలి. 

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ భారీగా పెరగడం. అటు సోలార్ పలకల తయారీలోనూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలోనూ వెండి వాడుతుంటారు. ఈ వాడకం భారీగా పెరగడంతో ధరలు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

