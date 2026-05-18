/Silver Rate Today: భారీగా పడిపోతున్న వెండి ధర.. మే 18వ తేదీ సోమవారం సిల్వర్ రేట్స్ ఇవే..!!

Silver Rate Today: వెండి ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. నేడు మే 18వ తేదీ సోమవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,71,760 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు బలపడటంతోపాటు అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్స్ పై వచ్చే రాబడి పెరగడం, భారత్ దిగుమతి నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేయడం వంటి అనేక అంశాల వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడిని ఎదుర్కుంటున్నాయి.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఇరాన్ , అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు అనేక విషయాలపై ప్రభావం చూపుతోంది. దీని కారణంగా వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ఫ్యూచర్స్ ఈ ఉదయం నాటికి కిలోకు రూ. 271,226కి పడిపోయాయి. ఈ ఏడాది జనవరి 29న వెండి ఫ్యూచర్స్ కిలోకు రూ. 420,048 వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయనేది గమనించదగ్గ విషయం.
ఇదిలా ఉండగా, ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం ఢిల్లీలో కూడా వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 21,600 తగ్గి రూ. 275,000కి చేరాయి. వెండి ధరలు కిలోకు రూ. 280,000కి పడిపోయాయి. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం నాటికి ధరలు కిలోకు రూ. 268,500కి పడిపోయాయి. బలమైన డాలర్ ఒత్తిడి, గత ట్రేడింగ్ రోజున పెట్టుబడిదారులు భారీగా లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.
ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, వెండి ధర కిలోకు రూ. 21,600 లేదా 7.3 శాతం తగ్గి రూ. 2.75 లక్షలకు పడిపోయింది. అంతకుముందు, గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో వెండి కిలోకు రూ. 2,96,600 వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బలహీనత కనిపించింది. అక్కడ స్పాట్ వెండి ఔన్సుకు $ 5.26 లేదా 6.31 శాతం తగ్గి $ 78.21కి పడిపోయింది.
అదే సమయంలో ప్రపంచ మార్కెట్లలోని బలహీనత ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ను కూడా ప్రభావితం చేసింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో, జూలై డెలివరీకి సంబంధించిన వెండి ధర కిలోగ్రాముకు రూ.16,352 లేదా 5.62 శాతం తగ్గి, రూ.2,74,750కి చేరింది. ఈ కాలంలో 7,908 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అయిన కామెక్స్లో కూడా, జూలై ఫ్యూచర్స్ వెండి ధర ఔన్సుకు $6.42 లేదా 7.52 శాతం తగ్గి, $78.90కి చేరింది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, బలపడుతున్న డాలర్, పెరుగుతున్న యూఎస్ బాండ్ల రాబడులు, విలువైన లోహాల అమ్మకాల వెల్లువ వెండి ధరలపై ఒత్తిడిని పెంచాయి. పెరుగుతున్న యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణం ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపాయని చెప్పవచ్చు.