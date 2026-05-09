Silver Rate Today: మే 9వ తేదీ శనివారం వెండి ధర తగ్గిందా లేక పెరిగిందా..? ఒక కేజీ సిల్వర్ రేట్ ఎంతంటే..?

Published: May 09, 2026, 09:11 AM IST|Updated: May 09, 2026, 09:11 AM IST

Silver Rate Today: నేడు మే 9వ తేదీ శనివారం వెండి ధర ఇలా ఉంది. ఒక కేజీ వెండి ధర 2,61,601 రూపాయలు పలుకుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి ధర తగ్గడం చూడవచ్చు. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ వెండి ధర ఒక ఔన్స్ 80 డాలర్లను తాకింది. గడచిన మూడు రోజులుగా గమనించినట్లయితే వెండి ధరలు పెరుగుతున్నట్లు చూడవచ్చు. సిల్వర్ ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులు  ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. 

ముఖ్యంగా సిల్వర్ మార్కెట్   ఎక్కువగా బంగారం పైనే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పవచ్చు. గతంలో బంగారం ఎలాగైతే సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను భారీగా తరలించారో, ఇప్పుడు అదే స్థాయిలో వెండిని కూడా సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా భావించి ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.ముఖ్యంగా ఫిజికల్ సిల్వర్ కన్నా కూడా డెరివేటివ్ మార్కెట్లో సిల్వర్ డిమాండ్ భారీగా పెరిగి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వస్తున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. సిల్వర్ మార్కెట్లో ఈటీఎఫ్ రూపంలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద మొత్తంలో ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే సిల్వర్ ధర  గడచిన కొన్ని వారాలుగా గమనించినట్లయితే స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతోంది అని చెప్పవచ్చు.  నిజానికి జనవరి నెలలో సిల్వర్ ధర 4.25 లక్షల రూపాయల వద్ద  ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయిని తాకింది.  అక్కడి నుంచి వెండి ధర దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు చూడవచ్చు.  వెండి ధర భారీగా తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం బంగారం తో సమానంగా ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

ముఖ్యంగా స్పెషల్ భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కరెక్షన్ కూడా అదే స్థాయిలో భారీగా ఉందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.  ప్రస్తుతం వెండి ధర మార్కెట్ కు అనుగుణంగా కొనసాగుతోంది.  నిజానికి వెండి కి ఇండస్ట్రియల్ మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలోనే గత సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటివరకు దాదాపు 170 శాతం పెరిగినట్లు చూడవచ్చు. 

 వెండి ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం గ్రీన్ ఎనర్జీ డిమాండ్ సైతం ఒక ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. సోలార్ ఎనర్జీ కోసం వినియోగించే సోలార్ పలకల తయారీలో వెండి వాడకం ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వాహనాల తయారీలో కూడా వెండి వాడకం భారీగా ఉంది.  అలాగే డేటా సెంటర్ల నిర్మాణంలో కూడా వెంటనే విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వెండికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా డిమాండ్ పెరిగింది.   

మరోవైపు వెండి కి సంబంధించిన మైనింగ్ కార్యకలాపాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గిపోవడం కూడా ఈ డిమాండ్ పెరగడానికి తోడైంది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం వెండి డిమాండ్ కు అనుగుణంగానే పెరుగుతుంది.  ప్రస్తుతం వెండి ధరలు మార్కెట్లో భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో అటు సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీముల్లో సైతం పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య ప్రతినెల పెరుగుతున్నట్టు చూడవచ్చు.    

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

