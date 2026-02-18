Silver Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. అయ్యబాబోయ్ మరి ఇంతనా..!

Silver Rate
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలను గమనించే వారికి ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఇవాళ బంగారం ధరలు పెద్దగా మారలేదు. కానీ వెండి ధర మాత్రం ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయింది. కేజీ వెండి ధరపై ఏకంగా రూ.5,000 తగ్గుదల నమోదైంది.
ఈరోజు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కేజీ వెండి ధర రూ.2,60,000గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఇది భారీ తగ్గుదల అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా వెండి ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ధర తగ్గడంతో మళ్లీ కొనుగోళ్లపై ఆసక్తి పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.
ఇక బంగారం విషయానికి వస్తే ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,200గా కొనసాగుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,41,350గా ఉంది. గత కొన్ని రోజులతో పోలిస్తే బంగారం ధరల్లో పెద్దగా మార్పు కనిపించలేదు.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రవాణా ఖర్చులు, స్థానిక పన్నుల కారణంగా ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అయితే మొత్తంగా చూస్తే రెండు రాష్ట్రాల్లో ధరలు దాదాపు ఒకే స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.
వెండి ధర ఒక్కసారిగా తగ్గడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులే కారణమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. డాలర్ బలపడటం, అంతర్జాతీయంగా లోహాలపై డిమాండ్ తగ్గడం వంటి అంశాలు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం బంగారంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం కూడా వెండి ధర తగ్గడానికి ఒక కారణంగా పేర్కొంటున్నారు.
ఈ ధర తగ్గుదల వల్ల వెండి కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పొచ్చు. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాల కోసం వెండి వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వెండి పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్నవారు కూడా ఈ తగ్గిన ధరలను గమనిస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.