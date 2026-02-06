Big Breaking: భారీగా తగ్గిన వెండి ధర.. మరి ఘోరంగా పడిపోతున్న బంగారం, వెండి.. ఇప్పుడే కొనేయొచ్చా..!

Silver Rate Today
వెండి ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈ రోజు వెండి ధర ఒక్కసారిగా రూ.20 వేల వరకు తగ్గింది. దీంతో ప్రస్తుతం కేజీ వెండి ధర రూ.2,80,000గా ఉంది. గత రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే మొత్తం రూ.40 వేల వరకు వెండి ధర తగ్గడం మార్కెట్ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ కొనుగోలుదారులు కూడా ఈ ధరల మార్పును గమనిస్తున్నారు.
నిజానికి కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. జనవరి చివర్లో కేజీ వెండి ధర రూ.4 లక్షల పైగా చేరింది. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావం, డాలర్ మారకం విలువ, పెట్టుబడిదారుల లాభాల బుకింగ్ వంటి కారణాలతో ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయంగా కూడా వెండి ధరలు తగ్గడంతో దేశీయ మార్కెట్లో అదే ప్రభావం కనిపిస్తోంది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX)లో కూడా వెండి ధరలు బలహీనంగా ఉన్నాయి. వాయిదా మార్కెట్లో వెండి వేలల్లో తగ్గుతూ ట్రేడ్ అవుతోంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మార్కెట్ పూర్తిగా స్థిరపడే వరకు వెండి ధరల్లో ఈ ఊగిసలాట కొనసాగవచ్చని చెబుతున్నారు. కొంతమంది విశ్లేషకులు ఇంకా కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉందని, మరికొందరు ఈ స్థాయిలో కొనుగోలు చేయడం దీర్ఘకాలానికి మంచిదై ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు.
వెండి ధరల పతనం వల్ల పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఉన్న వినియోగదారులకు కొంత ఊరట లభిస్తోంది. వెండి ఆభరణాలు, పూజా సామగ్రి, పాత్రలు కొనాలనుకునే వారు ఇప్పుడు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే పెట్టుబడి కోణంలో చూస్తే నిపుణుల సలహా తీసుకుని ముందుకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
మరోవైపు బంగారం ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, వెండితో పోలిస్తే అంత భారీగా పడిపోలేదు. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, వడ్డీ రేట్లు, రాజకీయ పరిస్థితులు బంగారం–వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెండి ధరలు భారీగా తగ్గడం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. కొనుగోలుదారులకు ఇది మంచి అవకాశం కావొచ్చు. కానీ పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనించడం, నిపుణుల సూచనలు పాటించడం ఎంతో అవసరం.