Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి.. ఒక్కరోజులోనే రూ. 20వేలు డౌన్.. మే 16వ తేదీ ధరలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 16, 2026, 08:18 AM IST|Updated: May 16, 2026, 08:18 AM IST

Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పరుగెడుతోంది. భారీగా పెరిగిన వెండి ధర ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గిపోయింది. రెండు రోజుల క్రితం కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలకు పైనే ఉంది. నేడు కిలో వెండి ధర రూ. 2,71,720 పలుకుతోంది.  2 రోజుల క్రితం వెండి ధర భారీగా పతనం అవుతున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. దేశీయ మార్కెట్లో ఎంసీఎక్స్ లో వెండి ధర 21,600 మేర పడిపోయింది. 

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వచ్చిన భారీ సేల్ ఆఫ్ కారణంగానే వెండి ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో స్పాట్ సిల్వర్ ధర కేవలం ఒక్కరోజులోనే 8శాతం మేర నష్టపోయింది. ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ సిల్వర్ ధర 76 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. 

ప్రస్తుతం ఎంసీఎక్స్ 2.75లక్షల వద్ద సిల్వర్ ట్రేడ్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ వారంలో వెండి ధర రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది. ఒక ఔన్స్ 90 డాలర్లను తాకింది. 90 డాలర్ల నుంచి మళ్లీ  వెండి ధర పడిపోతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా గరిష్ట స్థాయి నుంచి పెట్టుబడిదారులు ఒక్కసారిగా తమ లాభాలను వెండి నుంచి బయటకు తీయడంతో వెండికి డిమాండ్ తగ్గి ఒక్కసారిగా ధరలు భారీగా పడిపోవడం మనం గమనించవచ్చు. 

దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికాలో ఈమధ్యే విడుదలైన ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అని చెప్పాలి. భవిష్యత్తులో ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్లు పెంచే ఛాన్స్ ఉందన్న అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా వెండి, బంగారం వంటి విలువైన లోహాలపై పెట్టుబడి పెట్టేవారు అమ్మకాలకు దిగుతున్నారు. అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్లపై వచ్చే ఆదాయం పెరగడం కూడా మరో కారణంగా చెప్పవచ్చు. 

అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు వడ్డీ రేట్ల పెంచితే అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లపై వచ్చే రాబడి భారీగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు వడ్డీ కూడా లభించని బంగారం, వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేయడం కంటే అమెరికా జారీ చేసే ట్రెజరీ బాండ్లలోనే ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. 

దీనికి తోడుగా డాలర్ విలువ పెరగడం కూడా వెండి ధర పడిపోవడానికి కారణమని చెప్పాలి. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ మధ్య జరిగిన సదస్సు నుంచి ఎలాంటి ఫలితాలు రాకుండానే ముందుకు సాగుతోంది. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఇరాన్ యుద్ధం మళ్లీ ఉద్రిక్తతల దిశగా అడుగులు వేస్తుండటం.. హర్ముజ్ జలసంధి దగ్గర ఒక్కసారిగా ఆయిల్ నౌకల సంఖ్యగా భారీగా తగ్గడం.. ముడి చమురు ధరలు 100 డాలర్లు దాటిన నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి పెరిగింది. 

ప్రపంచదేశాలు క్రూడాయిల్ కొంటే అమెరికన్ డాలర్లలోనే చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో అమెరికా డాలర్లకు ఒక్కసారిగా డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. దీంతో వాటి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. మరోవైపు వెండి ధరలు తగ్గడం వల్ల సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వారు కూడా నష్టపోయారు. ఏడాది కాలంగా గమనిస్తే సిల్వర్ ధర దాదాపు 170శాతం పెరిగింది. ఈ తరుణంలోనే సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారి సంఖ్యగా భారీగా పెరుగుతోంది. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

