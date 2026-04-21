Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి.. పడిపోతున్న సిల్వర్..ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా పయనిస్తోంది. ఆల్ టైం గరిష్ట స్థాయి నుంచి దిగి వస్తోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధరరూ. 2,53,670 రూపాయలు పలుకుతోంది. సోమవారంతో పోల్చితే నేడు ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు.
వెండి ధరలు కూడా బంగారం వలే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సిల్వర్ రేటు గడిచిన ఏడాదికాలంగా గమనిస్తే భారీగా పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆల్ టైం రికార్డుతో పోల్చి చూస్తే 40శాతం వరకు తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. గత జనవరిలో సిల్వర్ రేట్ ఒక కేజీకి 4 లక్షల వరకు వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు దిగి వస్తుంది.
అయితే వెండి ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇండస్ట్రీయల్ డిమాండ్ పెరగడమే అని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రీన్ ఎనర్జీకి డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుండటంతో ఒక్కసారిగా వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి సరఫర తగ్గడంతోపాటు వెండి మైనింగ్ చేసే ప్రక్రియ కూడా తగ్గింది. దీంతో వెండికి డిమాండ్ పెరిగిందని చెప్పాలి.
వెండి ధర భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బంగారంతోపాటు వెండిలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చ చూపిస్తున్నారు. వెండి భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ స్కీముల్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పెద్ద మొత్తంలో ఇన్వెస్టర్లు తరలివస్తున్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లలో ఇన్వెస్ట్ మెంట్లను గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే దాదాపు రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా నమోదు అయినట్లు చూడవచ్చు.
వెండితోపాటు కాపర్, జింక్ వంటి లోహాల్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్లో తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ సమయంలో సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనంగా భావించే వెండి వంటి లోహాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
