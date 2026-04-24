Silver Rate Today: ట్రంప్‎నకు మూడినట్లేనా? ఒకే ఒక ప్రకటనతో కుప్పకూలిన వెండి ధరలు.. ఏప్రిల్ 24వ తేదీ ధరలు ఇలా..!!

Silver Rate Today: అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఇరాన్ మధ్య పరిస్థితులు ముదురుతున్న తరుణంలో అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన కూడా అయోమయానికి గురిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా చైనా, భారత్ ను తీవ్రంగా అవమానించడం.. తర్వాత మాటమార్చడం ఇవన్నీ కూడా ట్రంప్ పతనానికి కారణమవుతున్నాయన్న సంకేతాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. 
ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ ప్రభావం విలువైన లోహాలు బంగారం, వెండి ధరలపై చూపుతోంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతోపాటు దేశీయంగా కూడా ధరలు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. అనిశ్చితులు, పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, డాలర్ బలపడుతుండటం.. వెండి ధరల రెక్కలను విరిచినట్లు అవుతోంది. 

అయితే ఈ వారం మొదటి నుంచి కూడా వెండి ధరలు పతనమవుతూనే వస్తున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 24వ తేదీ శుక్రవారం కిలో వెండి ధర రూ. 2,69,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గరిష్ట స్థాయి నుంచి వెండి ధర రూ. 5వేల మేర తగ్గిపోయింది. అయితే ఇన్వెస్టర్లు సిల్వర్ లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ప్రధాన కారణం బంగారం తరహాలోనే వెండిని కూడా సేఫ్ హెవెన్ గా భావిస్తున్నారు. 

ఎప్పుడు అయితే బంగారం తగ్గుతుందో అదే సమయంలో వెండి కూడా దాదాపు 40శాతం మేర తగ్గింది. గత జనవరి నెంచి ఇప్పటి వరకు కిలో వెండి ధర దాదాపు 2లక్షలకుపైగా తగ్గుముఖం పట్టింది. ప్రస్తుతం ఈ దశ నుంచి వెండి ధర మరింత తగ్గుతుందా లేదా పెరుగుతుందా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. కానీ వెండికి ఇప్పటికీ కూడా ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ భారీగా ఉంది. 

గ్రీన్ ఎనర్జీలో సిల్వర్ అనేది ఒక కీలకమైన లోహంగా ఉంది. సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలోనూ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలోనూ ఎలక్ట్రిక్ వస్తువుల తయారీలోనూ వెండి వాడకం ఎక్కువగా పెరుగుతోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వెండి మైనింగ్ తగ్గడంతో సిల్వర్ డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం వెండి ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి అడుగులు వేయడం బెటర్ అని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

