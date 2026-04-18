Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో అతి భారీ మార్పు.. ఏకంగా 18,700 తగ్గింపు.. నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోయింది. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరిగింది. ఈ ఏడాది మొదట్లో భారీగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు కాస్త నెమ్మదిగా దిగివచ్చింది. దీనికి ప్రధాన కారణంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలే అని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ వాతావరణం కూడా లోహాల ధరల తగ్గింపునకు కారణమయ్యింది. కాగా నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దం.
ప్రస్తుతం బంగారం కంటే ఎక్కువగా డిమాండ్ వెండికి ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనికి కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. అయితే గత కొన్నాళ్లుగా భారీగా పెరిగిన తర్వాత వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోతున్నాయి. శుక్రవారం నాడు వెండి ధరలు భారీగానే పడిపోయాయి.
అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న తీవ్ర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం ధరలను భారీగా తగ్గించిందని చెప్పాలి. దీంతో వెండి ధర గణనీయంగా తగ్గింది. కిలోకు రూ. 3, 362 రూపాయలు తగ్గి ప్రస్తుతం రూ. 2.48లకు చేరుకుంది.
అయితే గత 49 రోజులుగా సాగుతున్న యుద్ధంలో వెండి సుమారు కిలో ధరకు సుమారు రూ. 18, 770 తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో వెండి పతనాన్ని చూస్తుందని చెప్పాలి.
ఈ ఏడాది జనవరిలో రూ. 3.86 లక్షల రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ధర ఇప్పుడు రూ. 1.38లక్షలు తగ్గి రూ. 2.48 లక్షలకు చేరుకుంది. అంటే రికార్డు స్థాయి కంటే 40శాతం తక్కువగా పలుకుతోంది.
దీనికి కారణం వెండి డిమాండ్ మార్కెట్లో భారీగా పెరగడమే. ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడం కూడా ఒక కారణమని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చమురు ఇంధన సంక్షోభం కారణంగా గ్రీన్ ఎనర్జీకి డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరిగిందని చెప్పాలి.
