Silver Rate Today: వెండి ధరల్లో అతి భారీ మార్పు.. ఏకంగా 18,700 తగ్గింపు.. నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today:  బంగారం, వెండి ధరలకు అడ్డూఅదుపు లేకుండా పోయింది. గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరిగింది. ఈ ఏడాది మొదట్లో భారీగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు కాస్త నెమ్మదిగా దిగివచ్చింది. దీనికి ప్రధాన కారణంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలే అని చెప్పాలి. అంతేకాదు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అమెరికా మధ్య యుద్ధ వాతావరణం కూడా లోహాల ధరల తగ్గింపునకు కారణమయ్యింది. కాగా నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దం. 
 
ప్రస్తుతం బంగారం కంటే ఎక్కువగా డిమాండ్ వెండికి ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా వెండిపై ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. దీనికి కారణాలెన్నో ఉన్నాయి. అయితే గత కొన్నాళ్లుగా భారీగా పెరిగిన తర్వాత వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోతున్నాయి. శుక్రవారం నాడు వెండి ధరలు భారీగానే పడిపోయాయి.

అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న  తీవ్ర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం ధరలను భారీగా తగ్గించిందని చెప్పాలి. దీంతో వెండి ధర గణనీయంగా తగ్గింది. కిలోకు రూ. 3, 362 రూపాయలు తగ్గి ప్రస్తుతం రూ. 2.48లకు చేరుకుంది.   

అయితే గత 49 రోజులుగా సాగుతున్న యుద్ధంలో వెండి సుమారు కిలో ధరకు సుమారు రూ. 18, 770 తగ్గింది. ఈ నేపథ్యంలో వెండి పతనాన్ని చూస్తుందని చెప్పాలి. 

ఈ ఏడాది జనవరిలో రూ. 3.86 లక్షల రికార్డు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్న వెండి ధర ఇప్పుడు రూ. 1.38లక్షలు తగ్గి రూ. 2.48 లక్షలకు చేరుకుంది. అంటే రికార్డు స్థాయి కంటే 40శాతం తక్కువగా పలుకుతోంది. 

దీనికి కారణం వెండి డిమాండ్ మార్కెట్లో భారీగా పెరగడమే. ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడం కూడా ఒక కారణమని చెప్పాలి. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చమురు ఇంధన సంక్షోభం కారణంగా గ్రీన్ ఎనర్జీకి డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరిగిందని చెప్పాలి. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Silver Rate Today Today Silver Rate silver rate today news india silver rate today silver rate today in india 22 karat silver rate today hyderabad silver rate today

Gold Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం.. తులం రూ. 25,000 తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 18 తేదీ ధరలివే..!!