Silver Rate Today: నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు ఇవే.. మెరుపు కోల్పోతున్న సిల్వర్..!!

Silver Rate Today: బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగానే పెరుగుతున్నాయి.  ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం బంగారం కంటే వెండి ధర పెరిగింది. నేడు ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శుక్రవారం వెండి ధరలు చూసుకున్నట్లయితే ఒక కిలో వెండి ధర 2, 49,290 రూపాయలు పలుకుతుంది.
 నిన్నటితో పోల్చితే వెండి ధర నేడు కాస్త పెరిగాయి అని చెప్పాలి. సిల్వర్ ధరలు మార్కెట్లో భారీగానే పెరుగుతున్నాయి. మార్కెట్లో ధరలు పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వస్తున్న పరిణామాలే ముఖ్య కారణమని చెప్పుకోవాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ వెండి ధర సుమారు 78 డాలర్లకు చేరుకోవడం కూడా వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమైంది.

 ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను సిల్వర్ వైపు మళ్ళించడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. ఈ మధ్యకాలంలో సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లలో పెట్టుబడి పెట్టే వారి సంఖ్య దాదాపుగా రెట్టింపు అయ్యింది.  ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ కూడా సిల్వర్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

 ముఖ్యంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో, సోలార్ ప్యానల్స్ తయారీలో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీలో, వెండి వినియోగం భారీగా పెరుగుతుంది. మరోవైపు వెండి ఉత్పత్తి తగ్గడంతో డిమాండ్ సరఫరా కొంతవరకు కొరత ఏర్పడిందని మార్కెట్ నిధులు పేర్కొంటున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు బంగారంతో సమానంగా వెండిని కూడా సేఫ్ హెవన్ ఇన్వెస్ట్ గా భావిస్తున్న నేపథ్యంలో వెండి ధరలు బంగారం కంటే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.

 అయితే వెండి మార్కెట్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉంటున్నాయి. జనవరి 28 ఒక కిలో వెండి ధర 4 లక్షల 25 వేల రూపాయల వరకు చేరుకుంది. అక్కడి నుండి సుమారు 40శాతం వరకు తగ్గింది. దీన్ని బట్టి వెండి మార్కెట్లో ఓలాటిలిటీ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పాలి. ఈ నేపథ్యంలో సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ లలో లేదా ఇతర రూపాలలో ఇన్వెస్ట్ చేసేవారు ఆచి చూసి వ్యవహరించాలని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము. 

Dmart Shopping Secret 2026: డీమార్ట్ షాపింగ్ సీక్రెట్.. ఇలా చేస్తే వేలకు వేలు సేవ్.. లేదా మోసపోతారు!