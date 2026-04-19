  • Silver Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ వెండి కొనేవారికి అలర్ట్.. హైదరాబాద్‌, విజయవాడలో కిలో వెండి ఎంతంటే? కొనే ముందు ఈ రేట్లు చూడండి..!!

Silver Rate Today: అక్షయ తృతీయ వేళ వెండి కొనేవారికి అలర్ట్.. హైదరాబాద్‌, విజయవాడలో కిలో వెండి ఎంతంటే? కొనే ముందు ఈ రేట్లు చూడండి..!!

Silver Rate Today: అక్షయ తృతీయ పండగ వచ్చిందంటే.. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు.. వెండి వస్తువులు, వెండి నాణేలు కొనుగోలు చేయడం కూడా అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తుంటారు. ఈ ఏడాది వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో సామాన్యులు కొనాలంటేనే భయపడాల్సి వస్తోంది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వెండి ధరలు భారీగా పెరిగినప్పటికీ.. గత కొన్ని రోజులతో పోలిస్తే నేడు ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 
నేడు ఏప్రిల్ 19వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలో వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ కిలో వెండి ధర రూ. 2.8 లక్షలుగా ఉంది. అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా వెండి పూజా సామాగ్రి, వెండి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారిపై ఈ ధరల ప్రభావం భారీగానే పడనుంది. 

ఇక దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాల్లో వెండి ధరలు స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో కొనసాగుతున్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతోపాటు బెంగళూరులో వెండి ధరలు కొంత తక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు నగరాల్లో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ. 2.75లక్షలుగా ఉంది. చెన్నై లో కూడా హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధర ఎక్కువగా పలుకుతోంది. ఇక్కడ కిలో వెండి ధర రూ. 2.8లక్షల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.   

ప్రాంతాల వారీగా ధరలు ఎందుకు తేడా ఉంటాయంటే ప్రాంతీయ పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు ఆయా నగరాల్లో ఉన్న డిమాండ్ ను బట్టి ధరల్లో వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి. సాధారణంగా దక్షిణాది నగరాల్లో వెండి వినియోగం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ధరలు ఢిల్లీ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి.

అక్షయ తృతీయ వంటి పండగ రోజుల్లో వెండి, బంగారంకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దుకాణదారులు మేకింగ్ ఛార్జీలు, పాత స్టాక్ మీద డిస్కౌంట్లు ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి వెండి కొనేముందు షాపుల్లో ధరలు చూసి కొనడం మంచిది. వెండి నాణేలు కొనేటప్పుడు ప్యూరిటీ, హాల్ మార్క్ ముద్రను తప్పకుండా చెక్ చేయాలి. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

