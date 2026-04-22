Silver Rate Today: భారీగా పతనమవుతున్న వెండి ధర.. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఇవే..!!

Silver Rate Today: బంగారం బాటలోనే వెండి ధరలు కూడా భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఊహించని విధంగా భారీగా పెరిగిన వెండి ధరలు ప్రస్తుతం సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ నాటి ధరలు చూసినట్లయితే కిలో వెండి ధర స్వల్పంగా తగ్గి కిలో రూ. 2,50,063 పలుకుతోంది. అంతకు ముందు మంగళవారం 2,50,675 రూపాయలుగా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే 612 రూపాయల మేర తగ్గింది.
వెండి ధరల్లో నెలకొన్నఈ మార్పులు స్వర్వకాలిక గరిష్ట ధరలతో పోల్చితే భారీగా తగ్గినట్లు చెప్పాలి. ఈ సంవత్సరం జనవరి 28వ తేదీన వెండి భారీగా పెరిగి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది రూ. 3,59, 000 వరకు పెరిగింది. అప్పటి నుంచి నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ నాటికి అంటే మూడు నెలల వ్యవధిలో వెండి ధర రూ. 1,08, 937 రూపాయలు తగ్గింది. సుమారు 30శాతం వరకు పతనమైందని చెప్పాలి.
ఇక వెండి ధర భారీగా తగ్గడానికి ముఖ్య కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అమెరికాకు చెందిన ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ గణాంకాలు అంచనాల కంటే బలహీనంగా రావడంతో ఆందోళన కొంతమేర వరకు తగ్గించాలని చెప్పాలి. దీనికి తోడు అమెరికా ఇరాన్ల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయి అన్న వార్తలు కూడా మార్కెట్కు కొంచెం బలాన్ని ఇచ్చాయి.
డాలర్ బలహీనపడటం వల్ల ఇతర దేశాల ఇన్వెస్టర్లు లోహాలను కొనుగోలు చేసి చౌకగా మార్చినప్పటికీ వెండి ధర ప్రస్తుతం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి కరెక్షన్ వైపు పయనిస్తోంది. ఒకవైపు భౌతిక మార్కెట్లో ధరలో భారీగా తగ్గుతున్నప్పటికీ పేపర్ గోల్డ్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ల పట్ల పెట్టుబడిదారులు మాత్రం భారీగానే మొగ్గు చూపుతున్నారని చెప్పాలి.
యాక్సిస్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 5.54శాతం ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ 5.43 శాతం, కోటక్ సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ 5.66 శాతం భారీగా లాభపడ్డాయని చెప్పాలి. గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో కూడా బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ భారీగానే కొనసాగుతుందని చెప్పాలి. అయితే వెండి ధరలపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు మార్గం పూర్తిగా సుగుమంగా లేదని చెబుతున్నారు. ఇంధన ప్రభావంతో ద్రవ్యోల్బణం ఈ విధంగానే కొనసాగినట్లయితే వడ్డీరేట్ల కోత ఆలస్యం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెబుతున్నారు.
వెండి ధరల పెరుగుదల సామర్థ్యాన్ని పరిమితం చేస్తుందంటున్నారు. ఒకవేళ పారిశ్రామికంగా డిమాండ్ పెరిగినట్లు అయితే అల్యూమినియం వడ్డీ ఇతర లోహాలు ధరలు కూడా పెరుగుదల కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. జనవరిలో 3 లక్షల పైగా ఉన్న వెండి ధర ఇప్పుడు రెండున్నర లక్షల చేరుకోవడంతో వెండి నగలు కొనాలి అనుకునే వారికి ఇది నిజంగా మంచి సమయమని చెబుతున్నారు.