English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Silver Rates: మార్కెట్లో సిల్వర్ సునామీ.. దేశీయంగా వెండి ధర తగ్గబోతుందా..!

Silver Rates: మార్కెట్లో సిల్వర్ సునామీ.. దేశీయంగా వెండి ధర తగ్గబోతుందా..!

Silver Rates: మార్కెట్లో వెండి ధరలు రాకెట్ వేగంతో దూసుకు పోయాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో వెండి వినియోగం అమాంతంగా పెరిగింది. పెరిగిన వెండి  డిమాండ్ తో వెండి ధరలు అనూహ్యంగా పెరిగిపోయాయి. దేశీయంగా ఆభరణాలు, దేవతా ప్రతిమలు తయారీకి వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఈ సునామీలో వెండి ధర తగ్గుతుందా అనే డౌట్స్ మార్కెట్స్ లో నెలకున్నాయి. మార్కెట్లో వెండిని కిలోల కొద్ధీ కొనేస్తున్నారు. దీంతో సిల్వర్ సునామీ సృష్టించింది. వెండి ధరలో మార్పు ఏంటి? వెండిని ఎక్కడ వినియోగిస్తున్నారు.  వెండి క్రయవిక్రయాల్లో ఏం జరుగుతోంది? వెండి ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయా? తగ్గే ప్రసక్తే లేదా? 
1 /6

Silver Tsunami: గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా మార్కెట్లో ఇపుడు వెండి ధరల గురించి విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు. మార్కెట్లో వెండి ధరలు... బంగారంతో పోటీ పడి వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.  ఈ మధ్య కిలో వెండి ధరపై రూ. 20వేల రూపాయాలు పెరిగాయి. మరో వైపు  కిలో వెండి 2లక్షల 54 వేల రూపాయలుంటే..  2 లక్షల 72 వేల రూపాయలు అమ్ముడవుతోంది. ఈ మధ్య కాలంలో 2లక్ష 77 వేల నుంచి దాదాపు 5 వేల రూపాయలు తగ్గింది. మార్కెట్లో వెండి ధరలు రాకెట్ వేగంతో దూసుకు పోయాయి. ఒక యేడాది వ్యవధిలో 174శాతం ధరలు పెరిగాయి. వెండి డిమాండ్ ఎంత పెరిగిందోనని మార్కెట్లో లావాదేవీల లెక్కలు చెబుతున్నాయి. 

2 /6

దేశీయంగా వెండి ధరలు చారిత్రక రికార్డును నమోదు చేసింది. కిలో వెండి ధర రెండు లక్షల 74 వేల రూపాయలకు చేరింది. ఆల్ టైమ్ రికార్డు రేట్ గా నిలిచింది. కొత్తగా వచ్చిన టెక్నాలజీ తో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తుల్లో వెండి లోహాన్ని విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. దేశీయంగానే గాకుండా ప్రపంచ వ్యావాప్తంగా వెండి అమ్మకాలు అమాంతం పెరిగాయి. ప్రస్తుతం వెండి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఊహించని విధంగా కిలో వెండి ధర రూ. 2 లక్షల 72 రూపాయల మార్కును దాటేసి కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. గత 40 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ముడిచమురు ధర కంటే వెండి ధర పెరగడం ఇప్పుడు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 

3 /6

వెండి ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారులకు వెలుగులు పంచుతోంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్‌లో కిలో వెండి ధర ఏకంగా  2 లక్షల 50 వేల 700 రూపాయలుగా  చేరుకుని సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది.కేవలం ఏడాది కాలంలోనే వెండి ధర రెట్టింపుతో వ్యాపారులకు లాభాల పంట పండించింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలెజెన్స్ వినియోగం పెరగడంతో సెమీకండక్టర్లు, డేటా సెంటర్లు, రక్షణ పరికరాల ఉత్పత్తుల్లో వెండి కీలక లోహంగా మారింది. అంతేగాకుండా సోలార్ విద్యుత్తు సంబంధ పరికరాల్లోనూ వెండి వినియోగం అమాంతంగా పెరిగింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరిగిన అమ్మకాల్లో 60శాతం వెండిని పారిశ్రామిక అవసరాలకోసం కొనుగోలు చేసినట్లు మార్కెట్ లావాదేవీల గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వెండి ఉత్పత్తికంటే వెండి వినియోగం పెరగడంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ ఏర్పడింది. దీంతో వెండి ధరలు క్రమేణ పెరుగుతూ వచ్చాయని వ్యాపార వర్గాలు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.

4 /6

గత రెండేళ్ల క్రితం వెండి ధరలను పరిశీలిస్తే... 2023 డిసెంబరు 27వ తేదీన ఒక గ్రాము ధర 80 రూపాయలు ఉండేది. కిలో వెండి ధర 80 వేల రూపాయలతో విక్రయాలు జరిగాయి. 2024 డిసెంబరు 27 తేదీనాటికి ఒక గ్రాము వెండి ధర 99 రూపాయల 90 పైసలకు చేరింది. కిలో వెండి 99వేల 900 రూపాయలకు అమ్ముడుబోయింది. 2025 డిసెంబరు 27వ తేదీనాటికి ఒక గ్రాము వెండి ధర 274 రూపాయలకు పెరిగింది. కిలో వెండి రెండు లక్షల 74వేల రూపాయలకు దూసుకెళ్లింది. ఒక సంవత్సర కాలవ్యవధిలో వెండి 174 శాతం పెరిగింది.  స్టాక్ మార్కెట్లో మాత్రం వెండి ఈక్విటీస్ ద్వారా 10శాతం వృద్ధి కనిపించింది.

5 /6

యుద్ధ భయాలు, వెనుజులాపై అమెరికా దాడి.. మన దేశంపై  టారిఫ్‌ బెదిరింపులతో పెట్టుబడులను బంగారం, వెండి, ప్లాటినం, కాపర్‌ వంటి కీలక లోహాల్లోకి తరలిస్తుండటంతో అన్నీ రికార్డు స్థాయి ధరలకు చేరుకున్నాయని, ఒడిదుడుకులు అధికంగా ఉండే వెండి మరింత ఎక్కువగా పెరిగిందంటున్నారు. దీనికితోడు మన దేశీయ కరెన్సీ ఈ ఏడాదిలో 8 శాతంపైగా పతనం కావడం మరింత కలిసొచ్చిందంటున్నారు.ఇతర లోహాలతో పోల్చితే వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగినప్పటికీ... గతంలోనూ గణనీయంగా తగ్గిపోయిందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వెండికి పెరిగిన డిమాండ్ తో ఈ యేడాదిలో  ధరలు అనూహ్యంగా పెరుగుతాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

6 /6

దేశీయ అవసరాలకంటే.. ప్రపంచంలో వెండి వినియోగం పరిశ్రమల్లో పెరగడంవల్ల తగ్గుదల ప్రసక్తి ఉండదని వ్యాపార వర్గాలు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశాయి. వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండుకు తగ్గట్టుగా... ధరలు అమాంతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయదలచుకునే వారు సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ప్లాన్లు, ఈక్విటీ, ఈటీఎఫ్ ద్వారా సిల్వర్ కొనుగోలుతో ఎలాంటి నష్టం ఉండదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాంకేతికంగా వెండి కొనుగోలుతో లాభాల స్వీకరణకు ఎక్కువ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 2026లో వెండి ధరలు పెరిగే అవకాశాలున్నా మధ్యలో ఒక భారీ కరెక్షన్‌ వచ్చే అవకాశాలుంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

Gold Price Today Silver Price Today Silver Tsunami Silver Usage Silver Rates Downfall Gold Rates India Silver Rates India MCX Gold MCX Silver

Next Gallery

Donald Trump: సాకులు చెబుతూ సోలార్ అలయన్స్ నుంచి వైదొలగిన అమెరికా.. ట్రంప్ మావ భయంతోనే అలా..!