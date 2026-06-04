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Simbu Meenakshi Chaudhary: ఆ హీరో నా క్రష్..ఎప్పటికైనా అతనితోనే డేటింగ్ చేస్తా: మీనాక్షి చౌదరి క్రేజీ కామెంట్స్!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:59 PM IST

Simbu Meenakshi Chaudhary Dating News: టాలీవుడ్ గోల్డెన్ బ్యూటీగా పేరొందిన మీనాక్షి చౌదరికి ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్రేజీ ప్రశ్న ఎదురైంది. మూవీ డేట్‌కి వెళ్లాలంటే ఎవరితో వెళ్తారని అడగ్గా ఓ తమిళ హీరోతో డేట్‌కి వెళ్తానని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరో తెలుసా?

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శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

టాలీవుడ్‌లో ప్రస్తుతం 'గోల్డెన్ బ్యూటీ'గా దూసుకుపోతోంది పంజాబీ ముద్దుగుమ్మ మీనాక్షి చౌదరి. 'హిట్ 2', 'గుంటూరు కారం', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి చిత్రాలతో వరుస విజయాలను అందుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. 

Simbu Meenakshi Chaudhary Dating2/6

శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

కేవలం టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా, కోలీవుడ్‌లోనూ దళపతి విజయ్ సరసన నటించి మెప్పించిన ఈ అమ్మడు, తాజాగా తన మనసులోని మాటను బయటపెట్టింది. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శింబు (STR) గురించి మీనాక్షి చౌదరి చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

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శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

"సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఏ హీరోతోనైనా మీరు 'మూవీ డేట్'కి వెళ్లాల్సి వస్తే ఎవరిని ఎంచుకుంటారు?" ఓ ఇంటర్వ్యూలో అని యాంకర్ అడిగారు. దీనికి మీనాక్షి ఏమాత్రం తడుముకోకుండా, ఎంతో ఉత్సాహంగా సమాధానమిచ్చింది. "నేను మూవీ డేట్‌కు వెళ్లాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది శింబు సార్‌తోనే! ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, నటన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎప్పటికైనా ఆయనతో డేట్‌కు వెళ్తాను."

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శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

ఆమె చేసిన ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శింబు అభిమానులు ఈ వ్యాఖ్యలపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో సినిమా వస్తే బాగుంటుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

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శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం.. దర్శకుడు అశ్వత్ మరిముత్తు నేతృత్వంలో శింబు నటిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'STR 49' లో మీనాక్షి చౌదరి కథానాయికగా ఎంపికైనట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

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శింబుపై మనసు పారేసుకున్న మీనాక్షి చౌదరి

ఈ సినిమా చర్చల నేపథ్యంలోనే ఆమె శింబుపై ఇలాంటి కామెంట్స్ చేయడం విశేషం. మరోవైపు, ఈ బ్యూటీ తెలుగులో నాగచైతన్య సరసన 'వృషకర్మ' అనే చిత్రంలోనూ నటిస్తూ బిజీగా గడుపుతోంది.

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