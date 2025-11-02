Health Tips: ఈ చిన్న చిట్కాలను పాటించండి.. మీ షుగర్ లెవెల్ 400 నుండి 100కి రావడం పక్కా గ్యారంటీ..!

Diabetes Care Tips: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో డయాబెటిస్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్గా మారుతోంది. చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా.. ప్రతి ఒక్కరూ డయాబెటిస్తో సఫర్ అవుతున్నారు. లైఫ్స్టైల్లో మార్పులు, బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ డయాబెటిస్ నుంచి తొందరగా బయటపడటానికి కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి. వీటిని క్రమం తప్పకుండా కొన్ని నెలల పాటు పాటిస్తే.. కొద్ది రోజుల్లోనే షుగర్ దెబ్బకు నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. మరి ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మెంతులు: మెంతులు కూడా డయాబెటిస్ని నియంత్రించడానికి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని అదుపులో ఉంచేలా పనిచేస్తాయి. ప్రతిరోజూ రెండు టీస్పూన్ల మెంతి గింజలను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి.. ఆ నీటిని తాగి విత్తనాలను ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినండి. షుగర్ అదుపులోకి రావడం మీరే చూస్తారు.
కాకరకాయ రసం: ప్రతిరోజు మార్నింగ్ కాకరకాయ జ్యూస్ తాగడం లేదా కాకరకాయను పచ్చిగా తింటే మధుమేహాన్ని నివారించవచ్చు. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రిస్తుంది. మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఎప్పుడూ ఉంచుతుంది.
వేప ఆకులు: వేప ఆకులు మధుమేహానికి దివ్యౌషధం. చేదుగా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో అద్భుతమైన ఔషద గుణాలు ఉన్నాయి. ఫ్లేవనాయిడ్లు, ట్రైటెర్పెనాయిడ్లు, యాంటీవైరల్ పదార్థాలు, గ్లైకోసైడ్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సాయపడతాయి. మీరు వేప పొడిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కొన్ని ఎండిన వేప ఆకులను బ్లెండర్లో వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు రుబ్బుకోవాలి. ఆ తరువాత ఈ పొడిని రోజుకు రెండుసార్లు గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగండి.
నేరేడు విత్తనాల పొడి: నేరేడు పండ్ల విత్తనాలను ఎండబెట్టి, వాటిని రుబ్బి, దాని పొడిని ఉపయోగించడం వల్ల కూడా మధుమేహంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పొడిని రెండు చెంచాల గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
వ్యాయామం: షుగర్ లెవెల్స్ను నియంత్రించడంలో వ్యాయామం అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. వాకింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, టెన్నిస్ లేదా బ్యాడ్మింటన్ ఆడటమే కాకుండా, ఏరోబిక్స్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ వంటివి.. డయాబెటిస్ నుంచి తొందరగా బయటపడేందుకు సాయపడతాయి.