Keep Snakes away tips: ఇళ్లలోకి పాములు రావద్దని అనుకుంటున్నారా..?.. అత్యంత రహస్యమైన చిట్కాలు మీకోసం.!.

Snakes in monsoon Season: వానాకాలంలో పాముల సంచారంఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పాములు వానాకాలంలో మానవ ఆవాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి.
వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనాల్లోకి సంచారం చేస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా పాములు ఎక్కడైతే ఎలుకలు ఉంటాయో అక్కడ ఉంటాయి. వాటి శరీరంనుంచి కొన్ని రసాయనాల్ని పాములు గుర్తిస్తాయి. అంతే కాకుండా.. అడవుల్లోనుంచి గుబురుగా ఉన్న చెట్ల నుంచి పాములు దగ్గరలోని ఇళ్లలోకి వస్తుంటాయి.
ఈ క్రమంలో పాములకు చెందిన ఘటనలు వానాకాంలో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పొలం పనులకు వెళ్లే రైతులు ఎక్కువగా పాము కాటుకు గురౌతుంటారు. స్నేక్ లు కన్పించగానే కొంత మంది స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తే, మరికొంత మంది మాత్రం వీటిపై తమ ప్రతాపం చూపిస్తుంటారు.
ముఖ్యంగా పాములు ఎక్కువగా రాత్రిపూట సంచరిస్తాయి. అవి చీకటిగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో నక్కి ఉంటాయి. బూట్లలో, బైక్ ల కవర్లలతో, స్కూటీ డిక్కీలలో పాములు నక్కి ఉంటాయి. ఇవన్ని మనం తరచుగా చూస్తుంటాం. మొత్తంగా పాములు మాత్రం కప్పల్ని,ఎలుకల్ని ఇష్టంతో తింటు ఉంటాయి.
అయితే పాములు మన ఇంటి చుట్టు రావద్దంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముఖ్యంగా మన ఇంటి చుట్టు నెమలి ఈకల్ని వేస్తే పాములు అస్సలు రావు. పాములకు నెమళ్లకు పడదు. అందుకే నెమళ్ల ఈకల్ని వేస్తే పాములు అక్కడకు రావు.
మరోవైపు వెల్లుల్లీ, వేప, కర్పూరంను మిక్స్ చేసి ఆ మిక్సర్ నీళ్లను మన ఇంటి చుట్టు వేస్తే ఆ ఘాటు వాసనకు పాములు అరకిలో మీటర్ దూరం పారిపోతాయి.
నాఫ్తలీన్ గోళీలు, ఫినైల్ లను ఇంటి చుట్టు నీళ్లలో కల్పి పిచికారీ చేస్తే అక్కడకు పాములు అస్సలు రావు. మొత్తంగా ఇలాంటి కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే మనం పాములు మన ఇంటి చుట్టు లేదా ఇంటి చుట్టు సంచారం నుంచి ఈజీగా బైటపడొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.