Snakes Repellent Tips: పాములతో టెన్షన్ పడుతున్నారా..?.. ఈ సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే కోబ్రాలు అరకిలోమీటర్ పరార్..

Cobra Snakes facts: చాలా మంది పాములు తరచుగా తమ ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయని తెగ టెన్షన్ పడిపోతుంటారు. అనేక విధాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అయిన కూడా పాములు ఎలాగోలా ఇంటికి వస్తాయి.ఈ వంటింట్లో ఉంటేచిట్కాలు పాటిస్తే పాములు దూరంగా పారిపోతాయి.
వానకాలం, చలికాంలో పాములు ఎక్కువగా మనుషుల ఆవాసాల్లోకి వస్తాయి.ఎక్కడైతే వెచ్చగా, చీకటిగా ఉంటుందో అక్కడ నాగుపాములు తిష్టవేసుకుని ఉంటాయి. కోబ్రాలు తరచుగా ఇళ్లలో బెడ్ లలో, సోఫాల కింద, బైక్ లలో, కార్లతో వచ్చిన ఘటనల్ని మనం చూశాం.
ఆతర్వాత సజ్జల మీద, ఇంట్లో బీరువాల మీద , కిచెన్ లలో కూడా కోబ్రాలు కూల్గా దాక్కుని బుసలు కొడుతుంటాయి.పొరపాటున వాటిని చూడకుండా అక్కడకు వెళ్తే వెంటనే కాటు వేస్తాయి.ఈ క్రమంలో కొన్ని సీక్రెట్ రెమిడీలు పాటిస్తే పాములు మన ఇంటి వైపు కన్నేత్తి కూడా చూడవు.
ముఖ్యంగా లవంగాల్న, మిరియాల్ని కల్పి వాటికి కాల్చి పొగ పెట్టాలి. వీటి నుంచి వచ్చే ఘాటైనవాసనకు పాములు మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉండవు. అంతేకాకుండా ఆర్తికర్పూరంను నీళ్లలో వేసి..ఆ నీళ్లను ఇంటి చుట్టుపోయాలి.ఈ ఘాటైన వాసలకు కూడా పాములు మీ ఇంటి చుట్టు రావు.
ఉల్లిపాయలు,వెల్లుల్లిని మిక్సీలో వేసి, వాటి పేస్టును నీళ్లలో కల్పి పాములు ఉంటాయని అన్పిస్తుందో అక్కడ వేయాలి. ఆ వాసనలకు పాములు దూరంగా పారిపోతాయి. నాఫ్తలిన్ గోళిల వాసనలకు కూడా పాములు దూరంగా పారిపోతాయి.
బంతిపూల చెట్లను ఇంటిలో పెట్టుకుంటే ఆ చెట్టుల నుంచి వచ్చేవాసనలకు కోబ్రాలుఅక్కడఉండవని నిపుణులు చెబుతారు.అందుకే చాలా మంది తమఇంటిలో బంతిపూల చెట్లను పెడుతారు. ఈవిధంగా ఈ రెమిడీలు పాటిస్తు ఇంటి చుట్టు కూడా చెట్లు ఉండకుండా.. ఇంట్లో ఎలుకలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
అదే విధంగా పాములు కన్పిస్తే వెంటనే వాటిని చంపకుండా స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇవ్వాలి. పాములు ఇంట్లో ప్రవేశించకుండా.. ఇంటిచుట్టు నీట్గా పెట్టుకుని , కిటీకీలకు రంధ్రాలు లేకుండా చూసుకొవాలి. అదే విధంగా కూనల ఇళ్లుకనుక ఉంటే.. అలాంటి వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. రాత్రిపూట ముఖ్యంగా నెల మీదపడుకొవడంను అవాయిడ్ చేయాలి.ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పాము కాటుల నుంచి బైటపడొచ్చు.