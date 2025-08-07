Simple Kapadia: సోదరి భర్తతో రొమాన్స్ చేస్తూ దొరికిపోయిన హీరోయిన్..జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఈ నటి!

Actress Who Romanced with Sister Husband: జీవితంలో ఎంత ప్రయత్నించినా చాలాసార్లు విఫలమవుతాం. ఎంత ప్రయత్నించినా మనల్ని అదృష్టం వరించకపోవచ్చు. సోదరి భర్తతో ప్రేమాయణం చేసిన ఓ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత.. దురదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా జీవితంలో విఫలమవుతారు. అలాంటి ఒక నటికి ఎదురైన దారుణమైన విధి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నటి సింపుల్ కపాడియా.. డింపుల్ కపాడియా సోదరి. ఆమె తన సోదరిలాగే బాలీవుడ్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. కానీ ఆమె తన సోదరి అంత విజయవంతం కాలేదు.
1977లో 'అనురోధ్' సినిమాతో సింపుల్ కపాడియా బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమాలో ఆమె సుమితా మాథుర్ పాత్రను పోషించింది.
ఈ సినిమాలో ఆమె తన సోదరి భర్త రాజేష్ ఖన్నాతో ప్రేమలో పడింది. కానీ ఆ సినిమా అంతగా విజయం సాధించలేదు. ఆ తర్వాత చక్రవ్యూహ, లూట్మార్, జీవన్ధార, దుల్హా బిక్తా హై వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించినా ఏ ఒక్క సినిమా కూడా హిట్ కాలేదు.
ఇన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఆమె కెరీర్ ఫలించలేదు. ఆ తరువాత ఆమె బాలీవుడ్ను వదిలి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా మారాలని నిర్ణయించుకుంది. సింపుల్ కపాడియా తన డిజైన్ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక అవార్డు గెలుచుకుంది. రుడాలి చిత్రంలో తన కాస్ట్యూమ్ డిజైన్కు ఆమె జాతీయ అవార్డును గెలుచుకుంది.
సింపుల్ కపాడియా క్యాన్సర్ ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆమె మరొక కెరీర్ను స్థాపించింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు, నటి 51 సంవత్సరాల వయసులో మరణించింది.