Simple Kapadia: సోదరి భర్తతో రొమాన్స్ చేస్తూ దొరికిపోయిన హీరోయిన్..జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఈ నటి!

Actress Who Romanced with Sister Husband: జీవితంలో ఎంత ప్రయత్నించినా చాలాసార్లు విఫలమవుతాం. ఎంత ప్రయత్నించినా మనల్ని అదృష్టం వరించకపోవచ్చు. సోదరి భర్తతో ప్రేమాయణం చేసిన ఓ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత.. దురదృష్టవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా జీవితంలో విఫలమవుతారు. అలాంటి ఒక నటికి ఎదురైన దారుణమైన విధి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.      

2 /6

నటి సింపుల్ కపాడియా.. డింపుల్ కపాడియా సోదరి. ఆమె తన సోదరిలాగే బాలీవుడ్‌లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. కానీ ఆమె తన సోదరి అంత విజయవంతం కాలేదు.

3 /6

1977లో 'అనురోధ్' సినిమాతో సింపుల్ కపాడియా బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ సినిమాలో ఆమె సుమితా మాథుర్ పాత్రను పోషించింది.   

4 /6

ఈ సినిమాలో ఆమె తన సోదరి భర్త రాజేష్ ఖన్నాతో ప్రేమలో పడింది. కానీ ఆ సినిమా అంతగా విజయం సాధించలేదు. ఆ తర్వాత చక్రవ్యూహ, లూట్‌మార్‌, జీవన్‌ధార, దుల్హా బిక్తా హై వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించినా ఏ ఒక్క సినిమా కూడా హిట్ కాలేదు.  

5 /6

ఇన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఆమె కెరీర్ ఫలించలేదు. ఆ తరువాత ఆమె బాలీవుడ్‌ను వదిలి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్‌గా మారాలని నిర్ణయించుకుంది. సింపుల్ కపాడియా తన డిజైన్ కెరీర్ ప్రారంభంలోనే ఒక అవార్డు గెలుచుకుంది. రుడాలి చిత్రంలో తన కాస్ట్యూమ్ డిజైన్‌కు ఆమె జాతీయ అవార్డును గెలుచుకుంది.      

6 /6

సింపుల్ కపాడియా క్యాన్సర్ ఉందని తెలుసుకున్నప్పుడు ఆమె మరొక కెరీర్‌ను స్థాపించింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు, నటి 51 సంవత్సరాల వయసులో మరణించింది.      

