Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!

How to Avoid Curd Sour in Summer: ఎండాకాలంలో పెరుగు త్వరగా పుల్లగా మారిపోతుంది. చాలా మంది భోజనం చివర్లో పెరుగును కచ్చితంగా తీసుకుంటుంటారు. పెరుగు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, హార్మోన్ల సమతుల్యతకు సహాయపడుతుంది. కానీ పుల్లగా పెరుగు ఉంటే తినలేరు. మరి ఈ ఎండకాలంలో పెరుగు తియ్యగా, గడ్డగా, రుచిగా ఉండేలా చేయడానికి కొన్ని సులభమైన చిట్కాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పాలను మరిగించిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తోడు వేయాలి. మరీ వేడిగా లేదా పూర్తిగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు తోడు వేస్తే.. పెరుగు పుల్లగా మారే అవకాశం ఎక్కువ. తోడుగా వాడే పెరుగు కూడా తాజాగా, పుల్లనిది కాకుండా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే పెరుగు గడ్డగా ఉండి పులియకుండా ఉంటుంది.
పెరుగు తోడు పెట్టిన తర్వాత వెంటనే ఫ్రిజ్లో పెట్టకుండా వంటగదిలో చల్లని, గాలి తగిలే ప్రదేశంలో కొంతసేపు ఉంచితే పులిసే ప్రక్రియ మందగిస్తుంది. కాబట్టి పెరుగును సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో తోడు పెడితే రాత్రికి బాగా గడ్డకట్టి మరుసటి రోజు తియ్యగా ఉంటుంది. ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం తోడు పెడితే పెరుగు నీళ్లలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
పెరుగును తోడు పెట్టేందుకు వాడే పాత్ర ఎంపిక కూడా ముఖ్యం. మట్టి పాత్రల్లో తోడు పెడితే పెరుగు చాలా బాగా గడ్డకట్టి తియ్యగా ఉంటుంది. మట్టి పాత్రలు లేకపోతే గాజు లేదా సెరామిక్ పాత్రలు వాడవచ్చు. పాత్రలు శుభ్రంగా, పొడిగా ఉండాలి. స్టీల్ పాత్రల్లో తోడు పెట్టడం వల్ల రుచి కొంచెం మారవచ్చు.
తాజా, మంచి నాణ్యత గల పాలతో పెరుగు తోడు పెట్టడం ఉత్తమం. ముందు రోజు పాలతో పెరుగు చేస్తే త్వరగా పుల్లగా మారుతుంది. పాలలో తోడు కలిపిన తర్వాత ఒక టీస్పూన్ పంచదార వేసి కలిపితే పెరుగు తొందరగా పులియదు, రుచి కూడా మెరుగుపడుతుంది. పంచదార బదులు ఒక తమలపాకు లేదా ఎండు మిర్చి వేసినా పులుపు రాకుండా ఉంటుంది.
గడ్డకట్టిన పెరుగును ఫ్రిజ్లోనే ఉంచాలి. ఫ్రిజ్ లేకపోతే షెల్ఫ్ వెనక చల్లని చోట పెట్టవచ్చు. ఫ్రిజ్లో పెట్టేటప్పుడు మూత తప్పక పెట్టాలి. మూత లేకుండా ఉంటే ఇతర వాసనలు పెరుగులో కలిసి పుల్లగా మారిపోతుంది. ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎండాకాలంలో కూడా పెరుగు తియ్యగా, రుచిగా ఉంటుంది.