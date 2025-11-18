Soft Chapatis: చపాతీలు పొద్దున నుండి రాత్రి వరకు దూదిలా మెత్తగా ఉండాలంటే ఈ చిన్న చిట్కా చాలు..!

Simple Tips For Fluffy Chapatis: చాలా మందికి చపాతీలు అంటే ఎంతో ఇష్టం. కానీ వీటిని మెత్తగా చేయడం అనేది అందరికీ రాదు. మరి కొందరికేమో చేసినప్పుడు మెత్తగా ఉన్నప్పటికీ.. కాసేపటికే అప్పడాల్లా తయారవుతాయి. అయితే చపాతీలు దూదిలా మెత్తగా రావాలన్నా.. ఉదయం చేసినప్పటి నుండి రాత్రి వరకు మెత్తగా ఉండాలన్నా ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. దీని కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మరి ఇప్పుడు చపాతీలు మెత్తగా రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం..
చపాతీలు మెత్తగా రెండు వేళ్లతో తుంచేలా రావాలి అంటే మొదట పిండి కలుపుకునే దగ్గర నుంచి.. వాటిని కాల్చి, స్టోర్ చేసే వరకు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ముందుగా చపాతీల కోసం పిండి కలిపేటప్పుడు.. అందులో నీళ్లు మాత్రమే కలపడం కాకుండా ఈ చిన్న చిట్కా ఫాలో అవ్వండి. అదేంటంటే పిండిలో కొద్దిగా పాలు పోసి.. ఒకసారి మొత్తమంతా స్ప్రెడ్ చేసి.. అప్పుడు పిండి కలుపుకోవాలి.
ఒకవేళ మీకు పిండిలో పాలు పోస్తే నచ్చదు లేదంటే మీ దగ్గర పాలు లేనప్పుడు.. ఒక టీ స్పూన్ నూనె కలుపవచ్చు. ఇలా పాలు లేదా నూనె కలపడం వల్ల చపాతీ పిండి చాలా సాఫ్ట్గా మారుతుంది. పాలు పోయడం వల్ల పిండి తేమగా ఉంటుంది. నూనె వేయడం వల్ల చపాతీ గట్టిపడకుండా దూదిలా మెత్తగా రావడానికి సాయపడుతుంది.
అయితే పిండిని కలపడం అయిపోగానే ఎప్పుడూ కూడా చపాతీలను వెంటనే చేయకూడదు. కనీసం 20 నుండి 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ని తడిపి మీరు కలుపుకున్న పిండి మీద కప్పాలి. ఇలా చేయడం వల్ల చపాతీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి. కాల్చేటప్పుడు కూడా పూరీల్లా పొంగుతాయి.
ముఖ్యంగా చపాతీలను కాల్చేటప్పుడు పెనం బాగా వేడెక్కిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. తక్కువ మంట మీద చపాతీలను కాలిస్తే... అవి కాసేపటికే గట్టిగా అవుతాయి. పెనం బాగా వేడైన తర్వాత చపాతీలను కాలిస్తే... అవి మంచిగా పూరీల్లా పొంగి, ఎక్కువ సేపు మెత్తగా ఉంటాయి. వీటిని కాల్చే సమయంలో మీరు నూనె లేదా నెయ్యి వాడవచ్చు.
ఇక వేడి వేడిగా కాల్చిన చపాతీలను డైరెక్ట్గా ఏదైనా పాత్రలో పెట్టకుండా.. కాటన్ క్లాత్లో పెట్టి గాలి వెళ్లని బాక్స్లో పెట్టడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల చపాతీలు పొద్దున చేసిన కూడా రాత్రి వరకు మెత్తగా ఉంటాయి.