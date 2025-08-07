Varalakshmi Pooja: శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున అమ్మవారిని వరలక్ష్మిగా పూజిస్తాం. ఒకవేళ ఆ రోజు పూజ చేయలేకపోతే, ఆ నెలలో వచ్చే వేరే శుక్రవారం రోజున కూడా ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతం సరళంగా ఎటువంటి ఆడంబరం లేకుండా చేస్తే అమ్మవారు తప్పక ప్రసన్నులవుతారని నమ్మకం. అయితే జాబ్స్ చేసే మహిళలు తమకు టైమ్ కుదరదని.. ఎలా వ్రతం చేసుకోవాలో అంటూ టెన్షన్ పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారు ముందుగానే కొన్ని ప్రీ ప్రిపరేషన్స్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు.. వ్రతం చేసుకొని మళ్లీ ఆఫీస్లకు కూడా వెళ్లొచ్చు.
వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ముందు రోజే ఇంటిని, పూజగదిని, దేవుని చిత్ర పటాలను, పూజా సామాగ్రిని శుభ్రం చేసుకొని.. గుమ్మాలకు పసుపు, కుంకుమ పెట్టుకోవాలి. ఇంటిని మామిడి తోరణాలతో అలంకరించాలి. అంతేకాకుండా ఎన్ని ప్రసాదాలు చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి ముందు రోజే పప్పులు నానబెట్టుకోవడం, వాయనం ఇవ్వడానికి అన్ని సిద్ధం చేసుకొని.. ఒక పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఇలా ముందు రోజే ఈ పనులన్నీ చేసి పెట్టుకుంటే.. పొద్దున్నే ఎలాంటి హడావిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకోవచ్చు.
మీ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ని బట్టి పూజ రోజు ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసి.. ముందుగా అమ్మవారి నైవేద్యాలను ప్రిపేర్ చేయండి. ఈశాన్య దిశలో అమ్మవారిని పూజిస్తే శుభం కాబట్టి అక్కడ ముగ్గు వేసి, పీటపై పసుపు, కుంకుమ పెట్టి.. తెల్లని వస్త్రం పరిచి బియ్యం వేసి అమ్మవారి చిత్రం పటం పెట్టుకోవాలి.మీరు వ్రతానికి కూర్చోడానికి ముందుగానే పూజకి కావాల్సిన సామాగ్రి, ప్రసాదాలు అన్ని ఒక దగ్గరే పెట్టుకోండి. దీని వల్ల మధ్యమధ్యలో లేవాల్సిన పని ఉండదు. అలా లేవడం కూడా మంచిది కాదు.
ముందుగా పసుపుతో వినాయకుడిని చేసుకోండి. మీ పూజకి ఎలాంటి ఆటంకం జరగకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. వినాయకున్ని పూజించండి. ఆ తర్వాత అమ్మవారిని అష్టోత్తరశతనామాలతో పూజించి.. తోరగ్రంధి పూజ చేయాలి. దీనికోసం మూడు లేదా ఐదు దారాలు సిద్ధం చేసి, పసుపు రాసి, మంత్రాలు చదువుతూ తొమ్మిది ముడులు వేయాలి. ముడుల మధ్య కుంకుమ బొట్టు, పూలు అలంకరించాలి.
ఆ తర్వాత అమ్మవారికి ఆవు నెయ్యి దీపం, ఆవు పాలతో చేసిన పాయసం, కొబ్బరికాయ, అరటిపండ్లు నివేదించాలి. మీ శక్తి కొద్దీ తీపి పదార్థాలు సమర్పించవచ్చు. అష్టోత్తరం, మహాలక్ష్మి అష్టకం, కనకధారాస్తవం, లక్ష్మీ సహస్రనామం, అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం చదివితే అమ్మవారు మరింత సంతోషిస్తారు.
పూజ తర్వాత ఒక ముత్తైదువుని అమ్మవారిగా భావించి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి. ఆ రోజు శాకాహారం మాత్రమే తినాలి. మళ్లీ మీరు సాయంత్రం ఆఫీస్ నుండి వచ్చిన తర్వాత ముత్తైదువులకు తాంబూలం ఇవ్వాలి. అమ్మవారిని ఉద్వాసన చేయకూడదు. పూజ ముగిసే వరకు ఆహారం తినకూడదు. ఈ వ్రతం ఆడవారి జీవితంలో అమంగళం రాకుండా కాపాడుతుంది.