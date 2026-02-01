Simran Natekar Photos: సినిమా థియేటర్లో సినిమా మొదలయ్యే ముందు వచ్చే "నో స్మోకింగ్" యాడ్ను మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ముఖ్యంగా ఆ ప్రకటనలో అమాయకంగా కనిపిస్తూ, తన తండ్రి పొగ తాగుతుంటే బాధపడే ఆ చిన్నారి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ చిన్నారి పేరు సిమ్రాన్ నటేకర్. అప్పట్లో ఆ చిన్నారిని చూసి మురిసిపోయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు ఆమె గ్లామరస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసి షాక్ అవుతున్నారు. ఒక చిన్న ప్రకటనతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సిమ్రాన్, ఇప్పుడు వెండితెరపై కథానాయికగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది.
సినిమా థియేటర్లో సినిమా మొదలయ్యే ముందు వచ్చే "నో స్మోకింగ్" యాడ్ను మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ముఖ్యంగా ఆ ప్రకటనలో అమాయకంగా కనిపిస్తూ, తన తండ్రి పొగ తాగుతుంటే బాధపడే ఆ చిన్నారి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఆ చిన్నారి పేరు సిమ్రాన్ నటేకర్.
అప్పట్లో ఆ చిన్నారిని చూసి మురిసిపోయిన ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు ఆమె గ్లామరస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూసి షాక్ అవుతున్నారు. ఒక చిన్న ప్రకటనతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సిమ్రాన్, ఇప్పుడు వెండితెరపై కథానాయికగా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటోంది.
కేవలం 6 ఏళ్ల వయసులో 2008లో ఆ ప్రసిద్ధ ధూమపాన వ్యతిరేక ప్రకటనలో సిమ్రాన్ నటించింది. "పొగ తాగకండి నాన్న" అనే సందేశంతో వచ్చిన ఆ యాడ్ ఆమెకు గొప్ప పునాది వేసింది. ఇప్పటికీ థియేటర్లలో ఆ యాడ్ కనిపిస్తున్నప్పుడు, ఇంటర్వ్యూలలో "అందులో ఉన్నది నేనే" అని ఆమె గర్వంగా చెబుతుంటుంది.
సిమ్రాన్ కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాలేదు. హిందీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'బాలికా వధు', 'లాడో' వంటి సీరియల్స్లో బాలనటిగా నటించి మెప్పించింది. అలాగే సోనీ టీవీలో వచ్చిన 'పెహ్రెదార్ పియా కి' సీరియల్లోనూ కీలక పాత్రలో కనిపించింది.
ప్రస్తుతం సిమ్రాన్ ఒక పాపులర్ మోడల్, నటిగా ఎదిగింది. ముఖ్యంగా 'పంచ్ బీట్' వంటి యూత్ ఫుల్ వెబ్ సిరీస్లు ఆమెకు మంచి క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టాయి. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం గ్లామరస్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది. ఆ పాత ప్రకటనలో చూసిన చిన్నారి ఈమేనా అని సందేహం కలిగేంతగా ఆమె స్టైలిష్గా మారిపోయింది.
నో స్మోకింగ్ యాడ్తో పాటు యాకుల్ట్, వీడియోకాన్, కెల్లాగ్స్, డొమినోస్, క్లినిక్ ప్లస్ వంటి 150కి పైగా ప్రముఖ బ్రాండ్ల ప్రకటనలలో ఆమె మెరిసింది. వెండితెరపై కూడా 'దావత్-ఎ-ఇష్క్' వంటి చిత్రాల్లో చిన్న పాత్రలు పోషించింది.
అమాయకత్వానికి కేరాఫ్ అడ్రస్లా కనిపించిన సిమ్రాన్, ఇప్పుడు తన అందం, అభినయంతో కుర్రకారును కట్టిపడేస్తోంది. త్వరలోనే ఆమె పెద్ద సినిమాల్లో కథానాయికగా స్థిరపడుతుందని ఆమె అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.