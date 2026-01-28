English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!

Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!

Arijit Singh Announced Retirement: స్టార్ సింగర్ సడెన్‌గా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి అందరికి షాక్ ఇచ్చాడు. హిందీతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మరాఠీ, గుజరాతి.. పలు భాషల్లో వందల పాటలు పాడి అందర్నీ మెప్పించాడు అర్జిత్ సింగ్. తన గాత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. ఇప్పటికే నేషనల్ అవార్డు, పద్మశ్రీతో పాటు ఎన్నో అవార్డులను సాధించాడు.  
 
అర్జిత్ సింగ్.. ఈ స్టార్ సింగర్ గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సింగర్‌గా ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉన్న అర్జిత్ సింగ్.. సడెన్‌గా  రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మరాఠీ, గుజరాతి.. పలు భాషల్లో వందల పాటలు పాడాడు. అర్జిత్ సింగ్ వాయిస్‌కిి ప్రత్యేక ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు.  

38 ఏళ్ల అర్జిత్ సింగ్‌కి  ఇంకా చాలా కెరీర్ ఉంది. అయినా రిటైర్మెంట్ ఎందుకు ప్రకటించాడని ఫ్యాన్స్ బాధపడుతున్నారు. ఆయన తోటి సింగర్స్, సంగీత కళాకారులు, సినీ సెలబ్రిటీలు సైతం అర్జిత్ సింగ్ నిర్ణయానికి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తాజాగా అర్జిత్ సింగ్ తన సోషల్ మీడియాలో.. అందరికి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇన్నాళ్లు మీ ప్రేమను ఇచ్చిన అందరికి ధన్యవాదాలు. ఇక నుంచి ప్లే బ్యాక్ సింగర్ గా నేను ఎలాంటి కొత్త వర్క్ ఒప్పుకోవట్లేదు అని హ్యాపీగా ప్రకటిస్తున్నాను. ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ఇదొక అద్భుతమైన జర్నీ అని పోస్ట్ పెట్టాడు.   

దీంతో అర్జిత్ సింగ్ పెట్టిన ఈ పోస్ట్ వైరల్‌గా మారింది. స్టార్ డమ్ వచ్చి మరింత ఎదుగుతున్న అర్జిత్ సింగ్ అప్పుడే రిటైర్మెంట్ ఏంటి అని ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నిస్తూనే బాధపడుతున్నారు.

అర్జిత్ సింగ్ ఎన్నో సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ పాడగా తెలుగులో.. స్వామిరారా, కేడి, ఉయ్యాల జంపాల, మనం, రౌడీ ఫెలో, దోచేయ్, కేశవా, హుషారు, ఓం భీం బుష్.. ఇలా అనేక సినిమాల్లో పాటలు పాడి మెప్పించారు. సినిమాల సాంగ్స్ తో పాటు బయట ఈవెంట్స్, ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ తో కూడా అలరించాడు అర్జిత్.  

