Chinmayi Sripada On Casting Couch: ఇటీవల మూవీ సక్సెస్ ఈవెంట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలపై సింగర్ చిన్మయి విభేదించారు. ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అద్దం వంటిది.. కాస్టింగ్ కౌచ్ లేదన్న చిరంజీవి వ్యాఖ్యలపై ఆమె విభేదించారు. కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది అదుపులో లేని సమస్య కమిట్మెంట్కు నో చెబితే రోల్స్ ఇవ్వరు అంటూ ఆమె వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది నెట్టింటా వైరల్ అవుతోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఇక మెగాస్టార్ చిరంజీవి జనరేషన్లో మహిళా ఆర్టిస్టులను గౌరవించేవారు.. కానీ ఇండస్ట్రీ మిర్రర్ లాంటిది కాదు. లిరిక్సిస్ట్ వైరముత్తు నన్ను వేధించాడు. వేధించమని నేను అడగలేదు. ఇక్కడ పని ఇచ్చినందుకు బదులుగా సెక్స్ కోరుకుంటారు అని ట్విట్ చేశారు.
'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సక్సెస్ ఈవెంట్లో చిరంజీవి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి. సక్సెస్ ఎప్పుడు బోర్ కొట్టదు అని తనదైన స్టైల్ లో చెప్పారు. అదే విధంగా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ లేదు. పిల్లలు చిత్ర పరిశ్రమకు వస్తే ఎంకరేజ్ చేయాలని పేర్కొన్నారు.
ఇక ప్రొఫెషన్కు కట్టుబడి ఉంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు అని కూడా ఆయన తెలిపారు. చిరంజీవి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను విభేదించింది సింగర్ చిన్మయ్. ఇక సింగర్ చిన్మయి మన భారతీయ ప్రముఖ గాయని. ఆమె డబ్బింగ్ కూడా చెబుతుంది. తెలుగులో అనేక సినిమాలకు ఆమె పనిచేశారు. నటుడు, డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రను ఆమె పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.