Hema Chandra: శ్రావణ భార్గవితో విడాకుల గురించి నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి: సింగర్ హేమచంద్ర

Hema Chandra-Sravana Bhargavi: సింగర్స్ శ్రావణ భార్గవి, హేమచంద్ర.. వీరిద్దరి గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. సింగర్స్ గా ఈ ఇద్దరూ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఓ సింగింగ్ రియాల్టీ షోలో తమ ప్రేమ విషయం బయటపెట్టిన ఈ జంట.. ఆ తర్వాత పెద్దల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరిద్దరికి ఒక పాప కూడా ఉంది. అయితే ఈ జంట విడాకులు తీసుకున్నారంటూ ఎప్పుడూ వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ.. వారు మాత్రం ఎక్కడా దీని గురించి అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయలేదు. తాజాగా విడాకుల గురించి హేమచంద్ర కామెంట్స్ చేశాడు. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ లో ఉన్న అందమైన జంటల్లో సింగర్ హేమచంద్ర, శ్రావణ భార్గవి ముందుంటారు. అయితే ఈ కపుల్ ఓ మూడేళ్ల క్రితమే డివొర్స్ తీసుకున్నారు. కానీ ఈ విషయాన్ని ఎక్కడా అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయలేదు. ఎవరికి వారు విడిగా ఉంటూ ఎవరి పనుల్లో వాళ్లు నిమగ్నమయ్యారు. అయితే శ్రావణ భార్గవి, హేమ చంద్ర విడిపోయారని వాళ్లు పెట్టే సోషల్ మీడియా పోస్టులతో.. ఇప్పటికే అందరికి ఓ క్లారిటీ కూడా వచ్చేసింది.
తాజాగా హేమచంద్ర ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వగా ఈ విడాకుల ప్రశ్న ఎదురైంది. మీ పెళ్లి జీవితంపై చాలా రూమర్స్ ఉన్నాయి. విపరీతంగా కామెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. కానీ మీరు అసలు స్పందించట్లేదు.. క్లారిటీ కూడా ఇవ్వట్లేదని అడిగారు.
దీనిపై హేమచంద్ర మాట్లాడుతూ.. వార్తలు ఏదైనా సరే అది నిజమా కాదా పక్కన పెడితే.. అది తెలుసుకోవడం వల్ల మీకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందంటే చెప్పండి.. చెప్తాను అన్నాడు. నాపై వచ్చే కామెంట్స్ ని నేను కేర్ చెయ్యను ఎందుకంటే అవి నన్ను ఎఫెక్ట్ చెయ్యలేవు. ఇక దీని గురించి నేనెందుకు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నేను సింగర్ గా తెలుసు.. దాని గురించి అడగండి చెప్తాను. నేను మాట్లాడితే కనీసం ఒకరైనా ఇన్ స్పైర్ అవ్వాలి. బేవర్స్ మాటలకు సమయం లేదన్నాడు.
ఇక ఎవరైనా నా విడాకుల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఒక Q & A సెషన్ పెడదాం. వాళ్లను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాను.. ఈ విషయం మీకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందని. అప్పుడు వాళ్లు చెప్పిన ఆన్సర్ నాకు నచ్చితే అప్పుడు సమాధానం చెప్తాను. జనాలు ఎప్పుడూ పక్కనోడి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారన్నాడు హేమచంద్ర.
అంతేకాకుండా నువ్వు ఒకరికి నువ్వు చేసే పని వల్ల తెలిస్తే దాని గురించి మాత్రమే మాట్లాడు. వాళ్ల పర్సనల్ లైఫ్ నీకు ఎందుకు. ఒకవేళ నిజంగా అంతగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే.. నాకు టైం ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతాను.. అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయి అన్నాడు. దీంతో హేమచంద్ర చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు వీరిద్దరూ ఎందుకు విడిపోయారు..? అసలు విడిపోయారా లేదా అనేది మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదని అంటున్నారు నెటిజన్లు.