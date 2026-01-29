English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Singer Karthik: సింగర్ కార్తీక్ డేట్ కి వెళ్దామా అని స్వప్నకరమైన మెసేజ్లు చేశారు.. మరో సింగర్ ఆవేదన..!

Singer Karthik Controversy : హేమ కమిటీ రిపోర్ట్ వెలువడిన సమయంలో భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళల భద్రత..కాస్టింగ్ కౌచ్.. అంశం పై చాలా చర్చలు వచాయి. అదే సమయంలో.. సింగర్ చిన్మయి శ్రీపాద చేసిన వ్యాఖ్యలు అప్పట్లో సంచలనంగా మారాయి.
1 /4

చిన్మయి చాలా కాలంగా మహిళల హక్కులపై బలంగా మాట్లాడే వ్యక్తి అన్న విషయం మనకు తెలిసిందే. మీటూ ఉద్యమం ఉద్ధృతంగా సాగిన రోజుల్లో.. ఆమె తనకు తెలిసిన విషయాలను ఎలాంటి భయం లేకుండా బయటపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రముఖ సింగర్ కార్తీక్‌పై ఆమె చేసిన ఆరోపణలు పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి.

2 /4

చిన్మయి మాట్లాడుతూ.. తనకు తెలిసిన మేరకు కార్తీక్ వల్ల బాధపడ్డ మహిళలు హైదరాబాద్, చెన్నైతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ఉన్నారని చెప్పారు. కొందరికి అనుచితమైన ఫోటోలు పంపడం, లాంగ్ డ్రైవ్‌కు వెళ్దామా, డేట్‌కు వెళ్దామా అంటూ మెసేజ్‌లు చేయడం వంటి విషయాలను ఆమె ప్రస్తావించారు. సింగర్‌గా కార్తీక్‌పై తనకు గౌరవం ఉందని చెప్పినా..తప్పును తప్పుగా చెప్పాల్సిందేనని చిన్మయి స్పష్టం చేశారు.

3 /4

ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, తన స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తాను తన పవర్‌ను ఎవరినైనా వేధించడానికి ఉపయోగించలేదన్నారు. ఇండస్ట్రీలో పేరు..గుర్తింపు ఉన్నవారు బాధ్యతగా ఉండాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.  

4 /4

ఈ వ్యవహారం తర్వాత సీనియర్ సింగర్ మనో తనకు ఫోన్ చేసి, ఈ గొడవ వల్ల కార్తీక్ కెరీర్ దెబ్బతింటుందని చెప్పారని చిన్మయి వెల్లడించారు. కానీ తాను మాత్రం ఎలాంటి కాంప్రమైజ్‌కు సిద్ధంగా లేనని.. నిజం చెప్పడమే తన బాధ్యత అని ఆమె అన్నారు. ఆ సమయంలో కార్తీక్‌తో కలిసి ఓ మ్యూజిక్ షోలో కో-జడ్జిగా ఉండటంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారిందని చిన్మయి గుర్తు చేసుకున్నారు.

interview Karthik allegations MeToo movement India hema committee report

